PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN/ Diretta tv: un dubbio a testa in mediana

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Napoli Milan riservano un dubbio per l’allenatore di casa Luciano Spalletti parlando del reparto di centrocampo, che sarà naturalmente a tre uomini perché la capolista scenderà in campo con il suo classico modulo 4-3-3. Per la precisione, dovremmo vedere sicuramente titolari dal primo minuto Zambo Anguissa e il regista Lobotka, imprescindibile per lo straordinario Napoli versione 2022-2023, con Zielinski che invece appare favorito su Elmas per l’ultima maglia disponibile nel reparto mediano del Napoli.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Per Stefano Pioli invece dovrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo di riferimento, come ormai da alcune settimane a questa parte per il suo Milan. Un dubbio interessante nel centrocampo rossonero sarà quello tra Saelemaekers e Calabria come esterno destro, con il belga che sarebbe naturalmente la scelta più offensiva e l’italiano quella più prudente, mentre non sembrano esserci dubbi su Theo Hernandez come il titolare a sinistra e sulla coppia formata da Tonali e Bennacer nel cuore della mediana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Napoli Milan perché è già grande l’attesa per quanto succederà domani sera allo stadio Diego Armando Maradona nel posticipo di lusso della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Si apre un mese di aprile che sarà caratterizzato dalle sfide tra i partenopei e i rossoneri: Luciano Spalletti e Stefano Pioli si affronteranno anche nel doppio derby italiano nei quarti di finale di Champions League di cui la partita di domani sera potrebbe quindi essere considerata una sorta di prova generale, per un totale di tre sfide in sedici giorni.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

In campionato naturalmente le situazioni sono molto diverse: il Napoli con la vittoria a Torino ha fatto un ulteriore passo avanti verso uno scudetto per il quale ormai manca solamente il sigillo della matematica, sognando poi che in Europa si aggiunga qualcosa di ancora più clamoroso. Il Milan invece ha bisogno di punti: arriva infatti da un punto nelle ultime tre partite, prima della sosta ha perso malamente a Udine e un colpo a Napoli sarebbe fondamentale per rilanciarsi nella complicata corsa verso il quarto posto. Non serve aggiungere altro, andiamo a curiosare nelle notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Napoli Milan.

DIRETTA NAPOLI MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Milan, senza particolari sorprese, ci dicono che naturalmente ci sarà il modulo 4-3-3 per Luciano Spalletti, con il portiere Meret protetto dalla retroguardia a quattro formata da Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali, infine uno tra Olviera e Mario Rui a sinistra in un ballottaggio che si verifica spesso. A centrocampo ecco sicuramente Zambo Anguissa e il regista Lobotka, con Zielinski favorito su Elmas per l’ultima maglia disponibile; infine anche in attacco il ballottaggio è ormai un classico, cioè naturalmente quello tra Lozano e Politano a destra, con il messicano che potrebbe essere favorito per affiancare Kvaratshkelia ala sinistra e Simeone, centravanti della scatenata capolista in assenza dell’infortunato Osimhen.

LE SCELTE DI PIOLI

Per Stefano Pioli invece dovrebbe essere il 3-4-1-2 il modulo di riferimento nelle probabili formazioni di Napoli Milan, come ormai da alcune settimane a questa parte. Ci sarà certamente Maignan in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Thiaw, Kjaer e Tomori; ecco poi passando a centrocampo uno tra Saelemaekers e Calabria come esterno destro con scelta più (Saelemaekers) o meno (Calabria) offensiva, mentre non sembrano esserci dubbi su Theo Hernandez a sinistra e sulla coppia formata da Tonali e Bennacer nel cuore della mediana. Infine, il reparto offensivo dei rossoneri dovrebbe prevedere Brahim Diaz come trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè come di consueto Giroud e Rafael Leao.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olviera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratshkelia. All. Spalletti.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Thiaw, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Rafael Leao. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA