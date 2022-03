Probabili formazioni Napoli Milan/ Quote: chi dietro a Giroud? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Napoli Milan sono un appuntamento fondamentale nella lunga attesa della partita di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, che sarà certamente la sfida di cartello della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Basta un rapido sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della posta in palio al San Paolo: le formazioni sono appaiate a quota 57 punti e quindi in piena corsa per lo scudetto, con lo scontro diretto che potrebbe rafforzare in modo forte la candidatura della squadra vincitrice.

Il momento sembra essere favorevole al Napoli di Luciano Spalletti, che arriva dalla vittoria sul campo della Lazio con cui ha riscattato qualche precedente delusione, mentre il Milan di Stefano Pioli nelle ultime due giornate ha raccolto altrettanti pareggi in partite sulla carta ben più semplici, sul campo della Salernitana e poi in casa contro l’Udinese: un ritmo non da scudetto. Adesso però, senza ulteriori indugi, è giunto il momento di andare a scoprire quali siano tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il momento e il fattore campo sorridono al Napoli, il segno 1 è quindi quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno del Milan.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Milan vedono Luciano Spalletti con la rosa quasi del tutto disponibile, ci sarà anche Zambo Anguissa ma per partire dalla panchina. In generale, l’allenatore di casa potrà permettersi le migliori scelte per questo big-match, ottima notizia pensando a tanti momenti complicati nei mesi scorsi. Fermo restando il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, ecco che in difesa non dovrebbero esserci dubbi: Ospina in porta e davanti a lui la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

In mediana invece bisogna evidenziare un primo serio ballottaggio, dal momento che Demme e Lobotka si contendono il posto al fianco di Fabian Ruiz nella coppia di centrocampo del Napoli; infine ecco l’altro ballottaggio, cioè quello tra Politano ed Elmas, che si contendono il posto di esterno destro d’attacco nella linea a tre sulla trequarti con Zielinski e Insigne, i quali saranno invece sicuri titolari, al pari di Osimhen ovviamente nei panni del centravanti.

LE SCELTE DI PIOLI

Per quanto riguarda invece i rossoneri, ecco che le probabili formazioni di Napoli Milan vedono Stefano Pioli alle prese con poche assenze ma pesanti, soprattutto in difesa dove l’infortunio subito da Romagnoli nel derby non preoccupa molto, ma si aggiunge alla ormai solita assenza di Kjaer. Ecco dunque che nel modulo 4-2-3-1 dei rossoneri in difesa le scelte saranno abbastanza obbligate: davanti a Maignan, avremo da destra a sinistra Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez nella linea a quattro della retroguardia.

Tonali e Kessiè dovrebbero essere i due titolari nel cuore del centrocampo, con Bennacer che potrebbe tuttavia insidiare l’ivoriano; i dubbi più interessanti tuttavia riguardano il reparto offensivo del Diavolo. Sulla trequarti ecco il “solito” ballottaggio a destra tra Messias e Saelemaekers, in mezzo giocherà Brahim Diaz ma a sinistra se la giocano Rafael Leao (favorito) e Rebic. Infine, Ibrahimovic sta recuperando ma la prima punta questa sera sarà ancora Giroud.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.



