Probabili formazioni Napoli Milan/ Quote: dubbio sul modulo per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Milan ci avvicinano al big match che si gioca alle ore 20:45 di domenica 2 aprile: nella 28^ giornata di Serie A 2022-2023 saremo al Diego Armando Maradona per una partita che è sempre affascinante e ci riporta con la mente ai grandi duelli di fine anni Ottanta; anche oggi Napoli Milan resta scintillante, ma tra le due squadre ci sono ben 23 punti in classifica perché i partenopei hanno fatto il vuoto alle loro spalle, hanno vinto 4-0 a Torino prima della sosta e si lanciano verso uno scudetto ormai cucito sulle maglie quasi interamente, visto che il margine sulla seconda è di 19 punti.

Il Milan invece deve riscattare la pesante sconfitta di Udine, che ha nuovamente messo a rischio il quarto posto; i rossoneri sono entrati in un altro periodo difficile e devono riprendersi, tra l’altro questo del Maradona è un test per entrambe le squadre che, come sappiamo, si incroceranno tra poco nei quarti di Champions League e possono dunque fare le prove generali, sia pure con umori differenti. Aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, proviamo a fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Napoli Milan possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,65 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

GLI 11 DI SPALLETTI

In vista di Napoli Milan Luciano Spalletti ha i soliti due dubbi sugli esterni: a sinistra il ballottaggio è in difesa tra Mathias Olivera, che in questo momento appare favorito, e Mario Rui mentre a destra ci spostiamo nel tridente d’attacco, dove Lozano parte in vantaggio su Politano e dunque dovrebbe essere titolare anche questa sera. Abbiamo a dire il vero un terzo punto di domanda: Zielinski potrebbe lasciare il posto a Elmas sul centrosinistra in mediana, ma tutto sommato il polacco dovrebbe figurare tra gli undici di partenza. Per il resto sarà il solito Napoli, quello che sta dominando il campionato e stamettendo paura a tutti in Champions League: Meret in porta, davanti a lui la coppia formata da Rrahmani e Kim Min-Jae con Di Lorenzo che si prende la corsia destra, in mezzo al campo invece l’illuminata regia di Lobotka e Zambo Anguissa che in ogni caso sarà l’altro interno. Kvaratskhelia naturalmente non si discute, ma come centravanti avremo Simeone, naturalmente a causa dell’infortunio subito nei giorni scorsi da Osimhen.

I DUBBI DI PIOLI

I dubbi per Napoli Milan li ha soprattutto Stefano Pioli, che potrebbe anche cambiare modulo tornando al 4-2-3-1: in questo caso Calabria si prenderebbe la maglia di terzino destro e Theo Hernandez arretrerebbe sulla linea di difesa, fuori un centrale (Kjaer) e qualche passo avanti per Saelemakers che giocherebbe in linea con Rafael Leao e il trequartista centrale, che al momento sembra essere Brahim Diaz favorito su Krunic, mentre De Ketelaere in questo periodo viene preso in considerazione molto meno da Pioli. Con il 3-4-1-2 invece Kjaer sarebbe il sostituto di Kalulu che è infortunato, ma con lui giocherebbero anche Thiaw e Tomori; in porta ovviamente avremo Maignan. Saelemaekers agirebbe come esterno insieme a Theo Hernandez ma la linea sarebbe appunto quella tra il belga e il francese, perché Rafael Leao abbandonerebbe la fascia andando a fare la seconda punta, o comunque il trequartista a supporto di Brahim Diaz. L’unica certezza sembra essere Giroud: le alternative al francese sono Ibrahimovic (diventando il marcatore più anziano in Serie A) e Origi ma entrambi partono con qualche metro di svantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Thiaw, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, T. Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli











