PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN/ Quote: ancora Krunic per arginare Lobotka

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: LO “STOPPER”

Nelle probabili formazioni di Napoli Milan parliamo di un calciatore che per Stefano Pioli si sta rivelando particolarmente importante: nelle ultime due partite contro i partenopei il tecnico parmense ha destinato Rade Krunic a fare da “stopper” a Stanislav Lobotka, nel tentativo di arginare sul nascere la costruzione del gioco del Napoli. In campionato la cosa ha funzionato alla perfezione, in Champions League un po’ meno ma il Milan ha vinto comunque: ora Krunic potrebbe avere lo stesso compito al Diego Armando Maradona. Il bosniaco è arrivato in Italia nel 2015, alla corte dell’Empoli di Marco Giampaolo.

Con la squadra toscana ha giocato quattro stagioni per un totale di 119 partite (12 gol) e poi è stato venduto al Milan, dove ha ritrovato Giampaolo che però dopo sette giornate ha lasciato il posto a Pioli. Krunic ha dovuto sgomitare in una squadra che aveva in Franck Kessié il suo riferimento in mezzo al campo e poi si è affidata alla crescita di Ismael Bennacer (per due stagioni compagno a Empoli) e Sandro Tonali, ma potendo avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti, come elemento tattico di una squadra di pressing e ripartenze, si è saputo ritagliare il giusto spazio e adesso potrebbe diventare determinante per le sorti del Milan. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI MILAN: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Milan ci introducono alla grande sfida del Diego Armando Maradona, valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023: alle ore 21:00 di martedì 18 aprile si riparte dalla vittoria rossonera di San Siro, grazie al gol messo a segno da Ismael Bennacer che dà un leggero vantaggio alla squadra di Stefano Pioli. Avremo almeno un’italiana in semifinale, ma visto il risultato dell’Inter a Lisbona siamo vicini a un secondo derby con una nostra rappresentante certa della finale: intanto in campionato entrambe le squadre sono reduci da pareggi.

Il Milan è stato fermato dal Bologna, il Napoli invece non ha segnato in casa contro il Verona: chiaramente la situazione in Serie A è molto più tranquilla per i partenopei, il Milan invece deve stare attento a non perdere il suo quarto posto ma del resto ora si concentra totalmente sulla Champions League, che può anche ragionevolmente sperare di vincere. Aspettiamo che si giochi, nel frattempo facciamo le nostre consuete valutazioni circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare al Maradona, e dunque andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Napoli Milan possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per il ritorno dei quarti di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,70 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

I DUBBI DI SPALLETTI

Come sappiamo, le probabili formazioni di Napoli Milan presentano due squalificati dal lato partenopeo: Spalletti deve rinunciare a Kim Min-Jae e Zambo Anguissa e sono due assenze tremendamente pesanti. I sostituti dovrebbero essere Juan Jesus e Ndombélé: il primo farà coppia con Rrahmani al centro della difesa, il secondo invece giocherà come mezzala sul centrodestra affiancando Lobotka, con Zielinski che ovviamente sarà schierato sull’altro lato del campo. Per il resto il Napoli non cambia: Osimhen ha giocato uno spezzone sabato e sarà regolarmente in campo, per guidare un attacco nel quale Lozano rimane favorito su Politano per occupare la fascia destra e Kvaratskhelia naturalmente partirà largo a sinistra. In difesa invece avremo Meret in porta, poi Di Lorenzo che sarà il terzino destro e Mario Rui che ancora una volta sembra avere qualcosa in più di Mathias Olivera, che comunque in Champions League ha avuto parecchio spazio e spesso è stato preferito al portoghese sulla fascia mancina.

LE SCELTE DI PIOLI

Verosimilmente il dubbio di Pioli in vista di Napoli Milan riguarda solo il ruolo di difensore centrale: è ballottaggio tra Kjaer e Thiaw per affiancare Tomori a protezione di Maignan, la sensazione è che l’esperienza del danese avrà la meglio anche se certamente il giovane tedesco ha sempre garantito un ottimo rendimento quando è stato chiamato in causa. Calabria e Theo Hernandez saranno i due terzini; poi avremo la consueta cerniera di metà campo composta da Bennacer e Tonali. Davanti preoccupano le condizioni di Giroud: il francese dovrebbe stringere i denti ed essere a disposizione per il ritorno dei quarti di Champions League, in caso contrario dovrebbe essere Origi a giocare come centravanti. La linea dei trequartisti dovrebbe essere confermata rispetto alla partita di andata: questo significherebbe avere Krunic a fare il trequartista tattico e molto probabilmente impegnato su Lobotka come negli ultimi due incroci tra queste squadre, quindi Brahim Diaz spostato a destra e Rafael Leao che naturalmente avrà campo sulla sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











