Probabili formazioni Napoli Milan/ Quote: Lozano sarà titolare? (Serie A)

Napoli Milan si gioca alle ore 21.45, quando le due formazioni daranno vita a una partita fra le più sentite del campionato di Serie A. Il Napoli del grande ex Gennaro Gattuso continua a correre, con la vittoria di Marassi contro il Genoa ha toccato quota 51 punti e confermato come la svolta sia arrivata, anche se troppo tardi per rientrare in linea con le ambizioni della società partenopea di inizio stagione. A proposito di svolte, il Milan di Stefano Pioli ha decisamente e nettamente cambiato passo: la vittoria in rimonta contro la Juventus, giunta dopo il trionfo all’Olimpico sulla Lazio, ci ha detto che il Diavolo può puntare alla qualificazione in Europa League senza passare dai preliminari. Per il Milan di questi ultimi anni, sarebbe già una ottima notizia. Ora però arriva un test davvero complicato; aspettando che la partita del San Paolo abbia inizio, vediamo quali sono le ultime notizie su moduli, titolari e mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Ne approfittiamo anche per dare uno sguardo al pronostico su Napoli Milan secondo le quote dell’agenzia Snai. Il favore va ai padroni di casa partenopei, dal momento che la quota per il segno 1 è pari a 2,15. Molto simili invece i valori previsti per il pareggio e la vittoria esterna del Milan: il segno X infatti è quotato a 3,40, il segno 2 vale 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Milan ecco che Gattuso ritrova Koulibaly e Demme, squalificati mercoledì. Il senegalese si riprenderà stasera il posto di centrale a protezione di Meret, da valutare chi tra Manolas e Maksimovic agirà al suo fianco. A centrocampo invece l’ex capitano del Lipsia giocherà come perno centrale, dando il cambio a Lobotka. Anche Zielinski dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, mentre ci aspettiamo la conferma di Fabian Ruiz rispetto ai titolari in mediana nella partita contro il Genoa. A completare la difesa dovrebbero essere i due terzini Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, anche se Ghoulam spera sempre in un posto. In attacco invece Gattuso medita di dare una maglia da titolare a Lozano, il messicano decisivo a Marassi è in effetti in grande forma ma anche Callejon spera di rientrare dal primo minuto, senza dimenticare che a sinistra Insigne sembra intoccabile. Milik e Mertens si giocano il posto da centravanti: la sensazione è che il favorito possa essere il belga.

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Napoli Milan sul fronte rossonero non presentano grosse sorprese, perché Stefano Pioli ha trovato la quadratura del cerchio e vuole fare meno cambi possibile rispetto alle formazioni vincenti contro Lazio e Juventus in questo trittico terribile ma finora esaltante: per questo Saelemaekers e Rebic dovrebbero giocare come esterni sulla trequarti (Castillejo è ancora out), con Calhanoglu che torna titolare dopo lo splendido secondo tempo di martedì – e d’altronde era rimasto fuori dai titolari solo a titolo precauzionale dopo il fastidio accusato contro la Lazio. Il punto di riferimento offensivo sarà ovviamente Ibrahimovic; in mediana invece Kessie e Bennacer sono inamovibili in questo momento con il 4-2-3-1, che può diventare 4-4-1-1 in fase di ripiegamento. In difesa la coppia centrale titolare resta quella formata da Kjaer e Romagnoli, con Gigio Donnarumma in porta più Conti e Theo Hernandez come terzini a completare l’undici titolare del Milan al San Paolo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Ospina, Hysaj, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Allan, Lobotka, Elmas, Younes, Politano, Lozano, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Malcuit.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Laxalt, Krunic, Biglia, Maldini, Bonaventura, Paquetà, Rafael Leao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Musacchio, Castillejo.



