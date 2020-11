Probabili formazioni Napoli Milan/ Quote, pochi dubbi in casa rossonera (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: CHI IN CAMPO AL SAN PAOLO?

Sarà la sfida tra Napoli e Milan, prevista questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Paolo il big match dell’8^ giornata della serie A: andiamo dunque a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. L’attesa in vista di questa sfida è veramente grande: storia, prestigio, protagonisti (tra cui anche diversi ex) e chiaramente i tre punti messi in palio, renderanno la partita di questa sera veramente imperdibile, dove ai due allenatori non verrà concesso alcuna svista nel fissare l’11 migliore. E pure non è certo il miglior Napoli possibile quello che si presenterà al San Paolo questa sera: negli ultimi giorni Gattuso ha infatti perso alcuni suoi titolari fissi come è Victor Osimhen, mentre altri sono ancora in dubbio dopo aver rimediato acciacchi di vario genere (come Ospina). Pure Gattuso e i suoi dovranno dare il massimo per provare a frenare il Milan di Pioli, leader della classifica della Serie A e pronto alla trasferta napoletana a ranghi praticamente al completo: a Napoli mancherà in pratica solo il tecnico, trovato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Ci attende dunque un match per la Serie A veramente brillante: andiamo a vedere come i due tecnici si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della sfida che chiuderà 8^ giornata della Serie A non è facilissimo fissare un pronostico certo: pure alla vigilia il portale di scommesse Snai non ha dubbio nel vedere gli azzurri favoriti. Nell’1×2 ecco che il successo del Napoli è stato dato a 2.35 contro il più elevato 3.05 segnato per il Milan, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli e Milan, chiaramente oggi Gattuso potrebbe non rinunciare al 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, benchè pure nella 8^ giornata di campionato mancherà un tassello fondamentale come è Victor Osimhen. Senza il bomber dovrebbe essere Andrea Petagna, uno degli ex del match, la prima scelta come prima punta: alle sue spalle vedremo Dries Mertens, mentre Lozano e Insigne saranno le prime scelte per l’esterno del reparto offensivo. A centrocampo potrebbe non essere a disposizione Bakayoko, che in settimana ha superato l’influenza: in tal caso sarà Zielinski ad affiancare Fabian Ruiz dal primo minuto. In difesa invece le maglie in casa campana paiono consegnate: sicuri titolari oggi al San Paolo saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui (Hysaj è positivo al coronavirus), mentre Ospina è in dubbio con Meret.

LE SCELTE DI PIOLI

In vista della sfida al San Paolo, Pioli, o per meglio dire il suo vice Bonera, invece avrà a disposizione una rosa praticamente al completo: pure potrebbero non essere molti i ballottaggi in corso, almeno alla vigilia del fischio d’inizio. Fissato infatti il solito 4-2-3-1, ecco che già in difesa le maglie appaiono già consegnate. Irrinunciabile Gigio Donnarumma tra i pali, come pure la coppia di centrali con Romagnoli e Kjaer che si parere davanti: in corsia sarà spazio per Theo Hernandez come Calabria, fresco, tra l’altro, di debutto con la nazionale maggiore italiana. A centrocampo pure non potranno mancare ancora una volta Bennacer e Kessie (con il quale è tavolo aperto per la discussione del rinnovo di contratto): difficile ma non impossibile che a sfida avviata possano trovare spazio anche Krunic e Tonali. In attacco poi va aggiunto che dovrebbe collocarsi in panchina Leao, vittima di qualche acciacco: pur senza il portoghese Pioli però non avrò problemi a completare le probabili formazioni di Napoli e Milan. Con Zlatan Ibrahimovic, inamovibile in attacco, ecco pronti Saelamaekers e Ante Rebic, mentre il solito Hakan Calhanoglu si collocherà sulla tre quarti.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui, F Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli. T Hernandez: Kessie, Bennacer: Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Bonera (vice Pioli)



