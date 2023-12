Probabili formazioni Napoli Monza/ Diretta tv: out Osimhen e Politano (Serie A, 28 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Monza andiamo a parlare della partita che, alle ore 18:30 di venerdì 29 dicembre, si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024: le due squadre chiudono l’anno solare in cerca di riscatto, soprattutto i partenopei. Sconfitta sul campo della Roma con due espulsi, settimo posto in classifica e la sensazione che il salto di qualità non sia così imminente: il Napoli ha ormai dato l’addio al secondo scudetto consecutivo ma ora deve stare attento, perché la qualificazione alla prossima Champions League è tutt’altro che semplice da andare a prendere.

Il Monza invece ha perso in casa contro la Fiorentina: alla fine ha deciso l’errore di Di Gregorio, macchia che può capitare in un campionato di alto livello, e così i brianzoli non sono riusciti a tenere il passo della zona Conference League anche se naturalmente la salvezza è assolutamente alla portata (ma non fatta) e in generale il quadro della stagione non può che rimanere positivo. Scopriremo presto quello che succederà al Diego Armando Maradona, intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Monza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

LE SCELTE DI MAZZARRI

Piove sul bagnato per Walter Mazzarri: in Napoli Monza Politano e Osimhen sono squalificati, Mathias Olivera e Elmas ai box e anche Lobotka e Natan rischiano qualcosa. Dunque, nel 4-3-3 del tecnico livornese avremo un tridente quasi nuovo, nel quale Kvaratskhelia sarà affiancato da Raspadori e Giovanni Simeone considerando che anche Lindstrom è acciaccato. A centrocampo il forfait di Lobotka sarebbe coperto da Cajuste o Demme: la posizione dello slovacco lascia intendere che sia il tedesco il sostituto naturale, ma la stagione di Demme sino a qui è stata trascorsa praticamente tutta in panchina e dunque è da vedere quello che Mazzarri sceglierebbe di fare. Confermata la presenza di Zambo Anguissa e Zielinski sulle mezzali, in difesa Juan Jesus si candida a prendere il posto di Natan in mezzo al reparto, con Rrahmani che sarebbe l’altro centrale a protezione di Meret. Sugli esterni le scelte sono di fatto obbligate: a destra gioca capitan Di Lorenzo, sull’altro versante invece spazio a Mario Rui.

LE MOSSE DI PALLADINO

Per Napoli Monza Raffaele Palladino ha tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Caprari: sarà un 3-4-2-1 il modulo della squadra brianzola, con Di Gregorio a caccia di riscatto e davanti al quale ci sarà il terzetto difensivo con Izzo, Caldirola e D’Ambrosio che partono in vantaggio sulla concorrenza. Qualche dubbio in mezzo, con Ciurria favorito su Pedro Pereira per operare a destra e Kyriakopoulos che giocherà a sinistra; a fare da cerniera di protezione della difesa avremo come sempre Gagliardini e Pessina, questo significa che si alza Colpani andando a giocare sulla trequarti, dove Dany Mota potrebbe avere un turno di riposo favorendo così l’ingresso in campo di Samuele Vignato. Pochi dubbi sul ruolo di prima punta, che toccherà a Lorenzo Colombo già in gol con il Lecce al Diego Armando Maradona; un dato che possiamo dire del Monza è che, qualora Vignato fosse titolare, Palladino inizierebbe la partita di venerdì con dieci italiani: niente male davvero, un bello spot per il nostro calcio in un progetto che tra l’altro sta anche dando risultati sul campo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; L. Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino











