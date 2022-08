Probabili formazioni Napoli Monza/ Diretta tv: Spalletti non cambia nulla (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Monza analizziamo le due squadre che giocano al Diego Armando Maradona alle ore 18:30 di domenica 21 agosto: per la seconda giornata di Serie A 2022-2023 i partenopei fanno il loro esordio casalingo contro la neopromossa, e dunque hanno ottime possibilità di volare a punteggio pieno aumentando, magari, in maniera esponenziale il loro bottino di reti dopo la manita sul campo del Verona. Un Napoli che ha iniziato molto bene la stagione, ma che sa bene come la corsa allo scudetto richieda costanza: vedremo cosa succederà.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella rimane in sospeso, ufficiale Bettella al Palermo

Intanto il Monza ha perso la sua prima partita di sempre in Serie A, facendosi battere in casa dal Torino: prestazione sotto tono per una squadra totalmente rinnovata che ha bisogno di trovare la quadratura del cerchio, vedremo se a Giovanni Stroppa verrà lasciato il tempo di farlo. Intanto, noi dobbiamo scoprire in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco; prendiamoci dunque del tempo per analizzare i loro dubbi e certezze, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Monza.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Oggi arriva Rovella, Sampirisi e Mazzitelli verso Frosinone

DIRETTA NAPOLI MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Monza non è disponibile sui canali della nostra televisione: per la 2^ giornata di Serie A questa partita, come altre, viene trasmessa soltanto sulla piattaforma DAZN. Dunque, l’appuntamento è riservato ai soli abbonati di questo servizio: la visione sarà in diretta streaming video, bisognerà attivare l’applicazione DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa avere a disposizione una smart tv che si possa collegare a internet, così da utilizzarla per installare appunto DAZN.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Intesa per Rovella e addio a Mazzitelli, la Samp su Valoti

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

LE CERTEZZE DI SPALLETTI

Al momento Luciano Spalletti ha solo certezze: le probabili formazioni di Napoli Monza ci consegnano sulla carta una squadra identica a quella che ha vinto al Bentegodi. Verosimilmente ci sono solo due ballottaggi aperti, ma sia a sinistra che in mezzo al campo ci sono giocatori nettamente favoriti sulla concorrenza diretta, vale a dire Mario Rui su Mathias Olivera e Zielinski nei confronti di Fabian Ruiz. Dunque il 4-3-3 del Napoli per affrontare il Monza avrà nuovamente la difesa con Rrahmani e Kim Min-Jae a protezione del portiere Meret, e Di Lorenzo ad agire sulla fascia destra; il regista di centrocampo sarà Lobotka che è chiamato alla stagione della definitiva affermazione, poi ecco Zambo Anguissa che si prende la maglia di mezzala. Nel tridente offensivo, ha avuto un grande impatto Kvaratskhelia: che il georgiano avesse qualità si sapeva ma forse nemmeno Spalletti si aspettava un esordio simile. A completare il reparto saranno Lozano, sempre in vantaggio su Politano, e Osimhen già in gol alla prima giornata.

I DUBBI DI STROPPA

I dubbi in vista di Napoli Monza li ha soprattutto Stroppa: il modulo del tecnico dovrebbe essere il 3-5-2 e Pessina è in forte dubbio, dunque a centrocampo in caso di forfait dell’ex Atalanta giocherebbero Sensi e Valoti, che sono in vantaggio su Ciurria (l’anno scorso ha spesso agito da mezzala) e Filippo Ranocchia. A giostrare il gioco in qualità di playmaker basso sarà Barberis, chiamato però ad un cambio di passo; poi sulle corsie spazio per Samuele Birindelli e D’Alessandro, ma dalla panchina spinge soprattutto Salvatore Molina. In difesa cerca spazio Caldirola, ma per ora sembra che Carlos Augusto possa ancora giocare nei tre davanti a Cragno: da valutare, perché il brasiliano ha reso meglio come fluidificante contro il Torino. Ad ogni modo vanno verso la conferma Pablo Marì e Marlon; in attacco spicca chiaramente l’ex di turno Petagna, che ha già lanciato propositi battaglieri ad una squadra in cui non ha avuto troppo spazio per esprimersi. A fare coppia con lui sarà Caprari; dalla panchina si alzerà il tandem della promozione, ovvero Dany Mota e Gytkjaer.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carlos Augusto; S. Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Petagna, Caprari. Allenatore: Giovanni Stroppa











© RIPRODUZIONE RISERVATA