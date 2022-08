Probabili formazioni Napoli Monza/ Quote: certezze per Spalletti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Monza ci accompagnano verso la partita allo stadio San Paolo-Diego Armando Maradona per la seconda giornata di Serie A. I partenopei di Luciano Spalletti fanno il loro esordio casalingo contro l’ambiziosa neopromossa, ma ci arrivano con la fiducia ai massimi livelli dopo la goleada sul campo del Verona. Il Napoli ha iniziato molto bene la stagione, rispondendo anche a diversi dubbi estivi, ma la corsa verso lo scudetto sarà naturalmente molto lunga e serve continuità.

Il Monza di Giovanni Stroppa invece ha perso la sua prima partita di sempre in Serie A, facendosi battere in casa dal Torino: prestazione sotto tono per una squadra rinnovata, che oggi è naturalmente attesa da un esame durissimo. Intanto, noi andiamo a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Monza con le ultime notizie ormai poche ore dal match.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Monza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede nettamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre poi si sale già a quota 5,25 sul segno X in caso di pareggio e fino a 8,00 volta la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ha solo certezze nelle probabili formazioni di Napoli Monza: una squadra identica a quella che ha vinto al Bentegodi. Verosimilmente ci sono solo due ballottaggi aperti, ma con Mario Rui nettamente favorito su Mathias Olivera e Zielinski nei confronti di Fabian Ruiz. Dunque il 4-3-3 del Napoli per affrontare il Monza avrà nuovamente la difesa con Rrahmani e Kim Min-Jae a protezione di Meret e Di Lorenzo ad agire sulla fascia destra; il regista di centrocampo sarà Lobotka che è chiamato alla stagione della definitiva affermazione, con Zambo Anguissa altra mezzala. Nel tridente offensivo, ha avuto un grande impatto Kvaratskhelia: che il georgiano avesse qualità si sapeva ma forse nemmeno Spalletti si aspettava un esordio simile. A completare il reparto saranno Lozano, in vantaggio su Politano, e Osimhen naturalmente come centravanti.

LE SCELTE DI STROPPA

I dubbi in vista delle probabili formazioni di Napoli Monza li ha soprattutto Stroppa: il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 e Pessina è in forte dubbio, dunque a centrocampo giocherebbero Sensi e Valoti, che sono in vantaggio su Ciurria e Filippo Ranocchia. A giostrare il gioco in qualità di playmaker basso sarà Barberis, chiamato però ad un cambio di passo; poi sulle corsie spazio per Birindelli e D’Alessandro, ma dalla panchina ci spera anche Molina. In difesa cerca spazio Caldirola, ma per ora sembra che Carlos Augusto possa ancora giocare nei tre davanti a Cragno. Ad ogni modo vanno verso la conferma Pablo Marì e Marlon; in attacco spicca chiaramente l’ex di turno Petagna, mentre a fare coppia con lui sarà Caprari, con Dany Mota e Gytkjaer alternative dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carlos Augusto; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa.











