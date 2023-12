PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA/ Quote: Osimhen e Politano grandi assenti (Serie A, 29 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: GLI ASSENTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Monza dobbiamo adesso evidenziare quali giocatori saranno purtroppo costretti a saltare la partita di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona. Situazione critica per il Napoli di Walter Mazzarri, soprattutto a causa delle squalifiche di Osimhen e Politano, entrambi espulsi sabato scorso all’Olimpico contro la Roma. Per il resto, la situazione degli azzurri in infermeria non sarebbe nemmeno così critica: è sempre indisponibile Olivera per una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, mentre Natan ha riportato una lussazione alla spalla destra e attenzione anche a un dolore all’anca che sta limitando il regista Lobotka.

La situazione è simile per il Monza, in particolare perché pure il mister brianzolo Raffaele Palladino ha due giocatori assenti per squalifica, cioè Pablo Marì oltre naturalmente al Papu Gomez, sospeso per positività al doping. In infermeria invece c’è l’infortunato illustre del Monza, cioè Caprari, che per la lesione al legamento crociato anteriore rientrerà non prima di marzo/aprile del 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA AL MARADONA?

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Monza analizziamo la partita che si gioca alle ore 18:30 di venerdì 29 dicembre, e che ovviamente fa parte della 18^ giornata di Serie A 2023-2024: un bel test per entrambe le squadre, una sfida delicata soprattutto per il Napoli che, dopo aver perso a Roma, è scivolato al settimo posto in classifica e in questo momento rischia davvero di rimanere fuori dall’Europa, anche perché al momento Walter Mazzarri non è riuscito a dare quella sterzata che era invece attesa con l’esonero di Rudi Garcia.

Il Monza tutto sommato sta facendo il suo, come detto in più occasioni; nell’ultimo turno i brianzoli hanno perso in casa contro la Fiorentina ma il ko è stato più che altro frutto di un episodio, la classifica è buona e si tratta di proseguire su questa strada per salvarsi il prima possibile. Aspettando che la partita si giochi, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori qui al Diego Armando Maradona, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Monza.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Napoli Monza, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 18^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,90 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,25 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA

LE SCELTE DI MAZZARRI

Problemi in difesa e in attacco per Mazzarri in Napoli Monza, perché oltre alle squalifiche di Politano e Osimhen si aggiunge l’indisponibilità di Natan. Anche Mathias Olivera è fuori dai giochi, di conseguenza avremo Juan Jesus al centro della difesa con Rrahmani, a sinistra giocherà Mario Rui con Di Lorenzo schierato a destra, e Meret che sarà il portiere. Invariato il centrocampo, anche se Lobotka non è al top della condizione e potrebbe essere sostituito da Cajuste, almeno all’inizio della partita; le due mezzali saranno comunque Zambo Anguissa e Zielinski, per quanto riguarda invece il tridente offensivo le scelte sono obbligate, anche perché Lindstrom che potrebbe giocare a destra è lontano dal 100%. La prima punta sarà Giovanni Simeone, a destra ci sarà Raspadori e dunque l’unico titolare che affronterà il Monza nel match di oggi sarà Kvaratskhelia, come sempre largo a sinistra.

LE MOSSE DI PALLADINO

Raffaele Palladino deve fare i conti con la squalifica di Pablo Marì in Napoli Monza: dentro allora Izzo, che completa il pacchetto arretrato – davanti a Di Gregorio – con Caldirola e D’Ambrosio, una linea di esperienza ma che potrebbe pagare qualcosa in termini di velocità. Il primo ballottaggio è a destra, con Ciurria che parte favorito su Pedro Pereira; sull’altro versante scontata la presenza di Kyriakopoulos, a creare gioco in mezzo al campo avremo Gagliardini con Pessina che è di fatto un trequartista aggiunto, anche se si sacrifica in una posizione più arretrata. Davanti a lui giocano infatti Colpani e Dany Mota, ma quest’ultimo vede la sua maglia insidiata dal giovane Samuele Vignato; scontata invece la scelta del centravanti che sarà Lorenzo Colombo, in gol al Maradona contro il Napoli quando vestiva la maglia del Lecce nello scorso campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MONZA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; L. Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino











