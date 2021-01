Probabili formazioni Napoli Parma/ Diretta tv: torna Osimhen titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Parma ci consentono di presentare il posticipo di Serie A, delicata sfida della 20^ giornata che andrà in scena domani sera allo stadio Diego Maradona-San Paolo, con una posta in palio altissima. Fatte le debite proporzioni, infatti, Napoli e Parma vivono entrambe un momento difficile. La sconfitta a Verona ha messo in bilico secondo alcuni la panchina di Gattuso, certamente i partenopei devono ridurre gli alti e bassi se vogliono essere fino in fondo protagonisti del campionato. Questa dunque è una partita da vincere per il Napoli, ma attenzione alla fame di un Parma al quale finora non è bastato nemmeno il cambio in panchina, come ha dimostrato la sconfitta casalinga contro la Sampdoria. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Parma.

NAPOLI PARMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Parma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Parma attenzione al possibile rientro di Osimhen dal primo minuto, che potrebbe riportare il Napoli al 4-2-3-1 con il nigeriano centravanti e con Lozano a destra, Zielinski in posizione centrale e Insigne ala sinistra per comporre il terzetto sulla trequarti, con Politano prima alternativa a gara in corso così come Petagna per quanto riguarda la prima punta. In mediana dovremmo vedere la coppia composta da Demme con Bakayoko, anche perché è indisponibile Fabian Ruiz. Riecco infine Manolas al fianco di Koulibaly e Mario Rui come terzino sinistro in difesa dal primo minuto, mentre fra i pali potrebbe rivedersi titolare Ospina.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Le probabili formazioni di Napoli Parma sul fronte ospite invece ci proporranno un 4-3-3 ancora limitato da tante assenze, anche se almeno in difesa la situazione sta cominciando a migliorare per gli emiliani. Dovremmo dunque vedere davanti a Sepe il nuovo acquisto Conti come terzino destro, poi Iacoponi e Gagliolo centrali e Pezzella sulla corsia mancina. A centrocampo invece dovrebbe agire il terzetto formato da Grassi, Hernani e Kurtic, anche se Sohm e Brugman sperano ancora in una maglia da titolare per domani sera a Napoli; infine ecco il tridente offensivo con Kucka avanzato sulla linea del centravanti Cornelius e della freccia Gervinho, sempre fondamentale per il contropiede del Parma.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA