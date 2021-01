Probabili formazioni Napoli Parma/ Quote, pochi dubbi per D’Aversa! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA: CHI IN CAMPO AL SAN PAOLO?

Si accenderà oggi alle ore 18.00 tra le mura dello Stadio San Paolo-Diego Armando Maradona, la sfida per la 20^ giornata della Serie A tra Napoli e Parma: andiamo ad analizzarne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gennaro Gattuso, che dopo aver battuto lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia solo giovedi, cerca oggi il riscatto dopo il KO recuperato nell’ultimo turno della Serie A, rimediato contro il Verona. Per gli azzurri si tratta di un momento delicato: tanti big, da Osimhen a Mertens, paiono ben lontani dall’essere recuperati dai rispettivi infortuni e la loro mancanza si sta facendo sentire parecchio in campo. Oggi poi i campani avranno di fronte una squadra in crisi come è quella di Roberto D’Aversa. I ducali sono infatti scivolati fino al penultimo gradino della classifica di Serie A e pure sono di ritorno da un 2-0 subito contro la Sampdoria, che ha davvero demoralizzato il gruppo (tra l’altro ancora privo di tanti giocatori). Sarà sfida complicata quella che ci attende: andiamo a vedere come si sono preparati i due allenatori analizzando le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida della 20^ giornata di Serie A, non esitiamo a concedere ai campani il favore del pronostico, nonostante il momento complicato. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha fissato a 1.30 il successo del Napoli contro il più alto 9.75 segnato per la vittoria del Parma: il pareggio ha meritato la quotazione di 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PARMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Napoli e Parma, Gattuso non potrà contare su alcuni big, almeno dal primo minuto (mentre ci sono buone chance che conceda a Mertens e Osimhen spazio nella ripresa). Fissato il 4-2-3-1, ecco che oggi dal primo minuto sarà Andrea Petagna a fare da prima punta, accompagnato sull’esterno da Insigne e Lozano: toccherà a Zielinski avanzare per coprire la linea trequarti. In mediana dovrebbe essere poi spazio dal primo minuto per il duo Bakayoko-Demme, ma non scordiamo che dalla panchina rimangono a disposizione Lobotka e Elmas. Sono infine poche le novità in difesa, specie se si esclude il sempre vivo ballottaggio tra i pali, tra Ospina e Meret: davanti allo specchio dovrebbero collocarsi dal primo minuto Manolas e Kouliably, mentre in corsia agiranno dal primo minuto Di Lorenzo e Mario Rui.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Per le probabili formazioni di Napoli e Parma, il tecnico dei ducali dovrà ancora fare i conti con una lunga lista di assenti annunciati, anche nella 20^ giornata della Serie A. Ultimo a fermarsi, in ordine cronologico è stato Karamoh, che dunque lascerà sguarnito il suo posto nel tridente offensivi: toccherà allora a Kucka e Gervinho fare compagnia dal primo minuto a Cornelius, questo schierato in prima punta. Per il terzetto di centrocampo il tecnico poi oggi dovrebbe confermare Hernani in cabina di regia, con Kurtic e Grassi al suo fianco, come pure era già occorso nel match contro la Sampdoria: attenzione però a Brugman e Sohm, a disposizione dalla panchina. Per il reparto arretrato infine D’Aversa dovrebbe confermare titolare uno degli ultimi colpo di mercato, Andrea Conti, in coppia con Pezzella sull’esterno: al centro dello schieramento si faranno avanti invece Iacoponi e Gagliolo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui: Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gevinho All. D’Aversa.



