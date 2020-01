Probabili formazioni Napoli Perugia/ Diretta tv: Gattuso punta sui colpi di mercato?

Si giocherà solo domani alle ore 15,00 tra le mura dello Stadio San Paolo, la sfida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Perugia: vediamone le probabili formazioni da vicino alla vigilia del grande match. Dopo anche il KO (l’ennesimo) rimediato contro la Lazio, pur dopo una sfida ben giocata, siamo infatti ben curiosi di capire quali saranno le mosse di Gattuso per le probabili formazioni di Napoli Perugia: chissà che il riscatto dei partenopei non possa arrivare domani proprio dalla Coppa Italia. In ogni caso la sfida con gli umbri sarà un ottimo modo per presentare al popolo del San Paolo anche gli ultimi acquisti della dirigenza: l’occasione è propizia anche se il grifone non è certo tra gli avversari più semplici, specie per una squadra in così grande crisi come quella azzurra. Di certo domani Cosmi e i suoi umbri faranno di tutto per mettere in scacco una big della Serie A: non scordiamo che questo poi è l’incontro di debutto del tecnico ex Venezia sulla panchina umbra e certo Cosmi vorrà iniziare la sua seconda avventura con gli umbri nel modo migliore. Andiamo allora subito a vedere da vicino quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Perugia.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la sfida per gli ottavi di Coppa Italia tra Napoli e Perugia, sarà visibile in diretta tv al canale Rai Due: diretta streaming video della sfida chiaramente offerto tramite il ben noto servizio Raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PERUGIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Perugia, Gattuso chiaramente riproporrà domani pomeriggio al San Paolo il classico 4-3-3, dove però pure potrebbero non mancare le novità dell’ultimo minuto. Ecco che già tra i pali il primo candidato alla maglia da titolare rimane Karnezis, tenuto conto che Meret non è ancora al top della condizione e che Ospina non ha ben figurato contro la Lazio. In avanti poi mancheranno domani Maksimovic e Koulibaly, ancora fermi in infermeria e dunque vi sarà spazio per la coppia Luperto-Di Lorenzo (opportunamente accentrato), con Mario Rui e Hysaj terzini confermati. Per la mediana poi i tifosi del San Paolo sperano di vedere qualche volto nuovo dello spogliatoio di Gattuso: ecco che allora si gioca le sue chance da titolare Diego Demme, magari in compagnia di Elmas e Zielinski. Sarà in fine un lieve turnover anche per il reparto offensivo: qui Lozano, Llorente e Insigne rimangono la prima ipotesi dal primo minuto.

LE SCELTE DI COSMI

Siamo altresì ben curiosi di capire quali saranno le prime scelte di Cosmi, appena tornato sulla panchina del grifo dopo l’esonero di Massimo Oddo. Per le probabili formazioni di Napoli Perugia, dovrebbe essere poi il 3-5-2 il modulo di riferimento del tecnico, che in avanti, in mancanza dello squalificato Iemmello, dovrebbe puntare forte sulla coppia Falcinelli-Merlchiorri. Per la mediana si fanno poi avanti dal primo minuto Falzerano, Carraro e Dragomir, mentre ai lati le maglie paiono consegnate a Mazzocchi e Nzita, avanzato rispetto alla difesa. Cosmi pare poi avere le idee chiare anche per la difesa degli umbri: Rosi (squalificato in campionato), Gyomber e Sgarbi comporranno il terzetto da cui ripartire dopo anche l’ultimo tonfo in Serie B contro il Venezia: Vicari e Fulignati però si giocheranno alla pari il ruolo di titolare tra i pali.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysai, Luperto, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Melchiorri. All. Cosmi



