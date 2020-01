Probabili formazioni Napoli Perugia/ Quote, debutto per Demme? (Coppa Italia)

Napoli Perugia si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00: le due formazioni sono attese in campo al San Paolo per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia. Riflettori inevitabilmente puntati soprattutto sul Napoli, che in una stagione decisamente complicata potrebbe trovare proprio nella Coppa Italia l’obiettivo principale e più facilmente raggiungibile. Dall’altra parte, un Perugia che cercherà l’impresa, anche se la formula della Coppa di certo non agevola le squadre di Serie B. Con queste premesse, andiamo comunque adesso a scoprire quali sono le probabili formazioni di Napoli Perugia in vista della partita di oggi pomeriggio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico su Napoli Perugia. I padroni di casa partenopei partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,14. Si sale poi fino a quota 7,75 in caso di segno X per il pareggio, mentre il segno 2 in caso di vittoria esterna da parte del Perugia varrebbe addirittura 18,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PERUGIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Cosa ci riserverà Gennaro Gattuso nelle probabili formazioni di Napoli Perugia? In porta potrebbe esserci spazio per il terzo portiere Karnezis, considerando che per Meret ed Ospina, per vari motivi, il momento non è dei migliori. In difesa bisogna naturalmente basarsi innanzitutto sulle condizioni fisiche ancora non ideali di diversi giocatori, il mister dunque potrebbe schierare Hysaj a destra, la curiosa coppia centrale Luperto-Di Lorenzo ed infine Mario Rui a sinistra. A centrocampo sotto i riflettori potrebbe esserci il debutto di Demme con la maglia del Napoli: l’italo-tedesco infatti dovrebbe essere in campo già dal primo minuto, probabilmente insieme a Elmas e Zielinski. Infine in attacco, considerati i problemi di Mertens e il probabile riposo per Milik, disegniamo un tridente che vedrebbe Lozano a destra, Llorente prima punta e Insigne a sinistra.

LE SCELTE DI COSMI

Intrigante la situazione per le probabili formazioni di Napoli Perugia in casa umbra. La partita del San Paolo infatti fornirà un palcoscenico prestigioso per il ritorno a “casa” di Serse Cosmi, inoltre c’è da tenere conto che il Perugia è fermo dal 29 dicembre, causa sosta invernale del campionato di Serie B. Ci sono dunque diversi nodi da sciogliere, ma per il secondo debutto di Cosmi sulla panchina del Perugia possiamo comunque ipotizzare il modulo 3-5-2, presumibilmente con questi interpreti: in porta Fulignati; davanti a lui una retroguardia a tre nella quale i titolari potrebbero essere Rosi, Gyomber e Sgarbi; folto centrocampo a cinque nel quale ipotizziamo in campo dal primo minuto da destra a sinistra Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir e Nzita; infine Falcinelli e Melchiorri si giocano una maglia da titolare al fianco di Iemmello, certo del posto perché sarà squalificato in campionato.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysai, Luperto, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Falcinelli, Iemmello. All. Cosmi.



