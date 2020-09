Probabili formazioni Napoli Pescara/ Gattuso gioca con due mediani? (amichevole)

Studiamo le probabili formazioni di Napoli Pescara, la partita amichevole che i partenopei disputano alle ore 18:00 di venerdì 11 settembre: un appuntamento importante per la squadra di Gennaro Gattuso, che riprende la nuova stagione con la consapevolezza di dover migliorare il suo cammino in Serie A ma forte anche della vittoria della Coppa Italia. Gattuso stavolta potrà lavorare sul gruppo fin dal principio, e questo potrebbe essere un valore aggiunto; salvatosi attraverso i calci di rigore del playout, il Pescara sarà ancora in Serie B e ha nuovamente affidato la sua panchina a Massimo Oddo, curiosamente l’allenatore di quel Perugia che è stato sconfitto nello spareggio per non retrocedere. Ora senza indugio possiamo andare a verificare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio San Paolo e, aspettando che la partita amichevole prenda il via, leggere insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARA

LE SCELTE DI GATTUSO

Nello studiare le probabili formazioni di Napoli Pescara bisogna dire che Gattuso quest’anno dovrebbe aprire maggiormente al 4-2-3-1, un modulo che gli permette di schierare contemporaneamente Mertens e Osimhen. Per questo motivo possiamo ipotizzare, per venerdì pomeriggio, un undici iniziale nel quale il belga giocherà alle spalle dell’ex attaccante del Lille, con Lorenzo Insigne che scatterà dalla corsia sinistra e uno tra Younes e Politano che sarà invece utilizzato a destra. Con la cerniera mediana a due, Lobotka è più funzionale di Demme; dunque lo slovacco inizierà la partita se il modulo sarà appunto questo, al suo fianco possono giocare sia Fabian Ruiz che Zielinski anche se nessuno dei due è davvero un mediano in questa situazione, occhio allora alla candidatura di Elmas. Difesa con Koulibaly e Nikola Maksimovic a protezione del portiere colombiano Ospina, mentre sulle corsie laterali potrebbero iniziare Di Lorenzo e Mario Rui.

GLI 11 DI ODDO

Massimo Oddo ha utilizzato diversi moduli in carriera, ma prevalentemente si affida al 3-5-2: proviamo allora a indovinare una formazione con Fiorillo che sarà il portiere, protetto da tre difensori centrali come Scognamiglio, Drudi e Masciangelo che si adatterà a giocare con questo sistema. Ad allargarsi sulle fasce laterali potrebbero essere Balzano e Elizalde, classe 2000 molto interessante; Valdifiori, ex della partita, sarà il playmaker davanti alla difesa che avrà come supporti sulle mezzali Riccardi e Ledian Memushaj, anche se chiaramente ci sono Crecco (utile anche per giocare come esterno sinistro) e Busellato che possono avere campo, da capire se già all’inizio della partita o eventualmente nel secondo tempo. Attesa anche per la coppia d’attacco: puntiamo su Bunino e Bocic, due giovani che dovranno però vincere la concorrenza del solito Galano e di Damir Ceter, arrivato in prestito dal Cagliari.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Ni. Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Younes, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Balzano, Riccardi, Valdifiori, Memushaj, Elizalde; Bocic, Bunino. Allenatore: Massimo Oddo



