Probabili formazioni Napoli Pescara/ Spalletti punta su Meret tra i pali e Insigne..

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo oggi alle ore 17.30 al ritiro di Castel di Sangro l’amichevole tra Napoli e Pescara, di cui ora vedremo le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Spalletti per quello che sarà l’ultimo test estivo per il club campano. Fino a qui gli azzurri, sotto la direzione del nuovo tecnico non hanno affatto deluso, inanellando solo vittorie nel preseason e fornendo dunque indicazioni utili e segnali incoraggianti in vista della stagione della Serie A, ormai prossima a cominciare: il morale all’interno dello spogliatoio pare dunque alto (nonostante le beghe di mercato) e ci attendiamo solo scintille da parte dei partenopei oggi. Pure contro un club come il Pescara, storico rivale (le due tifoserie sono antagoniste), impegnato in un duro lavoro di preparazione per la prossima stagione in Serie C, che dovrà essere sotto il segno del riscatto. Andiamo dunque ad analizzare le probabili formazioni di Napoli Pescara, facendo particolare focus sulle mosse di Spalletti.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PESCARA: LE SCELTE DI MISTER SPALLETTI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Trattandosi si un’amichevole e per di più l’ultima della stagione estiva, ci pare davvero complicato immaginare le mosse di Spalletti per le probabili formazioni di Napoli Pescara: obbiettivo del tecnico sarà sicuramente dare spazio al maggior numero possibile di giocatori, pure a quelli che si sono aggregati in gruppo in ritardo e chissà che magari si riesca anche provare qualche soluzione tecnica nuova. I dubbi dunque sono tanti: proviamo comunque a individuare almeno dei protagonisti dello spogliatoio zero che saranno chiamati in campo oggi contro il Pescara. Ipotizzando un 4-2-3-1 di partenza (che potrebbe presto trasformarsi anche nel 4-3-3 visto contro l’Ascoli solo pochi giorni fa), è assai probabile che oggi Spalletti cominci la sfida con Meret in porta e davanti al numero 1 la coppa di difensori Manolas-Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui che invece si giocano la maglia da titolare con Malcuit e Zanolli. Oggi pomeriggio poi potrebbe essere spazio dal primo minuto per Lobotka e uno tra Fabian Ruiz ed Elmas, con Zielinski avanzato sulla linea della trequarti. Per l’attacco non escludiamo che vi saranno ancora minuti in campo per Insigne, ma da capire se fin dal fischio d’inizio: probabile però l’ingresso di Machach come titolare, con Politano e Osimhen a completamento dello schieramento.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3.1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

