Probabili formazioni Napoli Qarabag, quote e ultime notizie sulle scelte per Conte e Gurbanov in Champions League, oggi martedì 25 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI QARABAG: I TITOLARI DI ANTONIO CONTE

In campionato la situazione si è raddrizzata, in Champions League il quadro è invece assai più complicato per mister Antonio Conte, che di conseguenza non potrà permettersi alcun errore nelle mosse circa le probabili formazioni Napoli Qarabag, cioè la partita che ci terrà compagnia dal Maradona stasera, martedì 25 novembre 2025.

La vittoria contro l’Atalanta sabato in Serie A certamente ha riportato serenità a Napoli, la situazione in Champions League invece presenta molte criticità, che il pareggio contro l’Eintracht nello scorso turno non ha certo risolto. Stavolta quindi serve solo la vittoria, contro una squadra che però finora è andata certamente oltre le previsioni.

Il Qarabag campione d’Azerbaigian infatti ha già conquistato ben 7 punti in classifica, tre in più dello stesso Napoli. Un cammino sorprendente, ne sa qualcosa anche il Chelsea, bloccato sul pareggio per 2-2 a Baku nella scorsa giornata. A questo punto il Qarabag sogna e certamente avrà molto meno da perdere stasera rispetto agli azzurri.

Per i campioni d’Italia sarà quindi anche un esame di maturità in termini di personalità e siamo sicuri che Conte aspetta con molto interesse le risposte sul campo: per il momento tuttavia analizziamo le sue mosse – e quelle del suo collega – dando uno sguardo più dettagliato alle probabili formazioni Napoli Qarabag…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima però un accenno al pronostico su Napoli Qarabag in base alle quote Snai: il segno 1 è nettamente favorito a 1,28, per il pareggio già si arriverebbe a 5,75 e un successo azero al Maradona varrebbe ben 9,50 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI QARABAG

RECUPERI PER CONTE

Buone notizie per Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Qarabag: infatti, salvo imprevisti, Hojlund e Rrahmani potranno essere titolari. Conte quindi potrebbe confermare la difesa a tre nel modulo 3-4-3, con Rrahmani centrale tra Beukema e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic. Gli esterni Di Lorenzo e Gutierrez (che sembra favorito su Olivera) saranno dunque avanzati sulla linea della coppia centrale di centrocampo con Lobotka e McTominay. Nel tridente potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto Politano, con Lang dalla panchina, Neres a sinistra e il danese Hojlund appunto centravanti.

4-2-3-1 PER GURBANOV

Il modulo 4-2-3-1 dovrebbe invece essere il riferimento per gli ospiti nelle probabili formazioni Napoli Qarabag di mister Gurban Gurbanov. Quanto agli undici possibili titolari, ecco in porta Kochalski, protetto dai quattro difensori Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev; in mediana avranno un ruolo molto delicato Pedro Bicalho e Jankovic, mentre il reparto offensivo del Qarabag ci proporrà Leandro Andrade, Kady Borges e il capitano Zoubir alle spalle della prima punta Duran.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI QARABAG: IL TABELLINO

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges, Zoubir; Duran. All. Gurbanov.