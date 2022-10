Probabili formazioni Napoli Rangers/ Diretta tv, Kvaratskhelia parte dalla panchina?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS: CHI GIOCA AL MARADONA?

Analizzando le probabili formazioni di Napoli Rangers parliamo della partita che si gioca per la 5^ giornata nel gruppo A di Champions League 2022-2023, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 26 ottobre. Una sfida che per i partenopei rappresenta la possibilità di blindare il primo posto nel girone: una striscia impressionante quella del Napoli, che ha vinto anche sul campo della Roma e soprattutto, replicando il successo sull’Ajax in questo girone, si è garantito la qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo, segnando gol a raffica e incantando (e intimorendo) tutta l’Europa.

I Rangers giocano per il terzo posto, che li manderebbe in quell’Europa League di cui lo scorso maggio hanno perso la finale: gli scozzesi fanno la corsa sull’Ajax, sapendo però che potrebbe non bastare nemmeno batterli all’ultima giornata. Sconfitti dal Liverpool per due volte (con tracollo casalingo), hanno bisogno di fare almeno un punto stasera sperando nei Reds; missione particolarmente complessa per Giovanni Van Bronckhorst, ma vedremo quello che ci dirà il campo e nel frattempo possiamo fare la nostra rapida valutazione andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Rangers.

DIRETTA NAPOLI RANGERS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Rangers sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS

IL TURNOVER DI SPALLETTI

Possiamo ipotizzare che in Napoli Rangers Luciano Spalletti voglia fare turnover: in difesa Mario Rui si prepara a prendere il posto a sinistra scalzando Mathias Olivera, poi conferma per Kim Min-Jae e Juan Jesus (Rrahmani è squalificato), possibilità per Zanoli a destra dove comunque Di Lorenzo rimane favorito. A centrocampo potrebbe rimanere fuori uno tra Ndombélé e Zielinski: la soluzione ovviamente sarebbe quella di Elmas come mezzala, il macedone ha avuto ampio spazio anche all’Olimpico e potrebbe essere titolare mercoledì sera in Champions League, affiancando il confermato Lobotka. Da valutare poi il tridente offensivo: con due gol nelle ultime due partite da quando è rientrato, Osimhen si è ripreso il Napoli ma potrebbe rimanere fuori (almeno inizialmente) per questo impegno, Raspadori merita assolutamente una maglia da titolare che potrebbe tornare ad avere al centro dell’attacco. A riposare può essere Kvaratskhelia: con il georgiano in panchina spazio sia a Politano che Lozano, a meno che Spalletti non decida di allargare Raspadori per inserire Giovanni Simeone come centravanti.

LE SCELTE DI VAN BRONCKHORST

Come sempre Van Bronckhorst si affida al 4-2-1-3, o comunque 4-3-3, per Napoli Rangers: dipenderà dalla posizione di Tillman, che dovrebbe essere la mezzala offensiva a supporto di un tridente nel quale Scott Wright e Kent dovrebbero essere gli esterni a supporto della prima punta Colak (favorito su Sakala e Morelos), mentre a centrocampo i due titolari dovrebbero essere verosimilmente Sands e Lundstram, che dunque possono fare cerniera a due oppure appunto favorire l’inserimento del già citato Tillman. In difesa ci sono pochi dubbi circa i due terzini, che saranno capitan Tavernier a destra e Barisic a sinistra; in porta come sempre giocherà McGregor, mentre in mezzo alla difesa Van Bronckhorst ha perso Goldson per infortunio e dunque dovrà fare di necessità virtù. Ad affiancare Ben Davies, il cui posto non è in discussione, dovrebbe essere Leon King; anche Helander, che per qualche anno abbiamo visto impegnato nel nostro campionato, è ai box infortunato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

RANGERS (4-2-1-3): McGregor; Tavernier, L. King, B. Davies, Barisic; Sands, Lundstram; Tillman; S. Wright, Colak, Kent. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst











