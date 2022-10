Probabili formazioni Napoli Rangers/ Quote: Raspadori titolare al centro del tridente

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Rangers ci avviciniamo sempre più alla partita valida per la quinta giornata nel gruppo A di Champions League 2022-2023: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 26 ottobre, al Diego Armando Maradona il Napoli va a caccia di quella che sarebbe la quinta vittoria in altrettante gare, per confermarsi a punteggio pieno e fare un passo avanti forse decisivo per la conquista del primo posto (considerato che contro il Liverpool era finita 4-1). I partenopei brillano e non si fermano: a Roma è arrivata l’undicesima vittoria consecutiva in una stagione che potrebbe anche essere storica.

Dall’altra parte i Rangers Glasgow sono ancora al palo in questo girone di Champions League: l’unico obiettivo realistico, comunque molto difficile, è quello di arrivare in Europa League (partendo ovviamente dai playoff) provando poi a replicare la finale dello scorso maggio. Vedremo quello che succederà; adesso, mentre aspettiamo che la partita prenda il via, possiamo fare la nostra consueta valutazione su quelle che sarebbero le scelte che i due allenatori opereranno sul terreno di gioco del Diego Armando Maradona; prendiamoci dunque del tempo per valutare insieme le probabili formazioni di Napoli Rangers.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Napoli Rangers, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,21 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 6,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 13,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS

GLI 11 DI SPALLETTI

Luciano Spalletti potrebbe cambiare qualcosa per Napoli Rangers, perché ovviamente la situazione del girone di Champions League lo favorisce: al netto degli infortunati, questa sera al Maradona potrebbero trovare spazio in campo Mario Rui (lasciato in panchina contro la Roma) e Elmas, che giocherebbe eventualmente in mediana prendendo il posto di Zielinski, così da dare minuti importanti a Ndombélé (già titolare domenica) e confermare Lobotka in cabina di regia. Meno probabile l’utilizzo di Zanoli a destra (il favorito resta Di Lorenzo) così come quello di Ostigard al centro della difesa, nonostante Rrahmani sia ai box Spalletti dovrebbe confermare la coppia formata da Kim Min-Jae e Juan Jesus, con Meret in porta. In attacco invece a riposare potrebbero essere sia Osimhen, decisivo nelle ultime due partite, che Kvaratskhelia: al posto del georgiano di fatto giocherebbe Politano, ma a sinistra andrebbe Lozano oppure Raspadori spostato sull’esterno, con Giovanni Simeone in questo caso titolare al centro del tridente.

LE SCELTE DI VAN BRONCKHORST

Nel 4-2-1-3 di Giovanni Van Bronckhorst per Napoli Rangers è squalificato Goldson: al centro della difesa dunque dovremmo vedere Leon King, che agirebbe al fianco di Ben Davies con McGregor ovviamente tra i pali. Confermati entrambi i terzini che sarebbero Tavernier (il capitano) a destra e Barisic a sinistra, resta invece da capire il grande dubbio del tecnico olandese che è quello relativo al ruolo di prima punta. Il titolare sarebbe Morelos, che però paga ancora il brutto infortunio dell’ultima stagione; nel frattempo è esploso Colak che è diventato il bomber dei Rangers e dunque si candida nuovamente per una maglia, ma non va sottovalutato Sakala che stasera potrebbe avere spazio. Meno punti di domanda per quanto riguarda i due laterali di questo reparto, che ancora una volta dovrebbero essere Scott Wright e Kent; alle spalle di questo tridente ci sarà Tillman nel ruolo di trequartista o mezzala offensiva, poi la cerniera di centrocampo sarà formata da Sands e Lundstram.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RANGERS: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

RANGERS (4-2-1-3): McGregor; Tavernier, L. King, B. Davies, Barisic; Sands, Lundstram; Tillman; S. Wright, Colak, Kent. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst











