Probabili formazioni Napoli Real Sociedad/ Diretta tv, Gattuso non vuole rischiare

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL SOCIEDAD: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili fonazioni di Napoli Real Sociedad, sfida che si accenderà solo domani sera alle ore 18.55 e tra le mura dello Stadio San Paolo Diego Armando Maradona, valida per il sesto e ultimo turno dell’Europa League. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso in vista di tale scontro: con anche il pareggio recuperato solo pochi giorni fa contro l’Az Alkmaar, al club campano basterebbe un pareggio per accedere ai prossimi sedicesimi di finale. Pure con un successo domani sera contro gli spagnoli, il Napoli si qualificherebbe come testa di serie, ed è chiaramente questo l’obbiettivo di Gattuso, che dunque per centrare il trionfo non potrà che affidarsi nuovamente ai suoi titolari più in forma. Pure Alguacil domani sera per disegnare l’11 della Real Sociedad, darà spazio solo ai titolari: gli spagnoli infatti rischiano grosso in vista dei sedicesimi di Coppa e domani dovranno dare veramente il massimo se vorranno passare il turno. Andiamo allora a vedere da vicino quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad.

NAPOLI REAL SOCIEDAD IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Napoli Real Sociedad sarà disponibile in chiaro per tutti, visto che è la partita di Europa League trasmessa su Tv8; chiaramente in alternativa ci sarà il consueto appuntamento sui canali della televisione satellitare, dunque tutti gli abbonati potranno andare su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport 252, con la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL SOCIEDAD

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad, Gattuso non vuole correre alcun rischio inutile: domai saranno in campo i giocatori più in forma, ben intenzionati a chiudere con un trionfo il prima possibile questo ultimo turno per la fase a gironi di Europa league. Ipotizzato dunque un comodo 4-3-3, ecco che domani tra le mura di casa del San Paolo non dovrebbe mancare Lorenzo Insigne, particolarmente in forma nelle ultime partite disputate, come pure la prima punta Dries Mertens e Politano (che però rischia il ballottaggio in favore di Lozano). In mediana rimane fulcro del gioco dei campani Bakayoko e domani il giocatore verrà coadiuvato da Zielnski e Fabian Ruiz: se però Gattuso vorrà dare in extremis un po’ di riposo ai due esterni, ecco che si faranno sotto Elmas e Lobotka. Per la difesa azzurra nessun dubbio alla vigilia del fischio d’inizio: toccherà a Koulibaly e Manolas agire dal primo minuto al centro del reparto, con Ghoulam e Di Lorenzo attesi in corsia.

LE SCELTE DI ALGUACIL

Come abbiamo accennato prima, quella di domani sera sarà sfida bollente anche per mister Alguacil, che pure per disegnare le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad dovrà tener conto di parecchi assenti e casi dubbi, nel suo spogliatoio. Fissato il 4-2-3-1, ecco che il tecnico spagnolo spera di recuperare in extresmi David Silva per la tre quarti: in avanti comunque domani non mancherà Isak in prima punta come pure Portu e Januzaj schierati come esterni di reparto. Al centro dello schieramento spagnolo poi sicuramente si farà a meno di Illarramendi: avremo allora Merino e Zubimendi dal primo minuto, di fronte alla difesa a 4. Qui fine dovremmo rivedere pronti dal primo minuto Zaldua e Monreal, come pure il duo al centro composto da Zubeldia e Le Norman.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, L. Insigne. All.: Gennaro Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi; Portu, David Silva, Januzaj; Isak. All.: Imanol Alguacil



