Probabili formazioni Napoli Real Sociedad/ Quote, Elmas e Bakayoko in mediana?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL SOCIEDAD: CHI SCENDE IN CAMPO?

Analizziamo le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad, la partita che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 10 dicembre: allo stadio San Paolo, recentemente intitolato a Diego Armando Maradona, basta un punto ai partenopei per superare il gruppo F di Europa League 2020-2021, mentre con una vittoria ci sarebbe anche la certezza del primo posto. Il pareggio ottenuto in Olanda ha migliorato le cose soprattutto dal punto di vista mentale, perché la situazione sarebbe stata comunque simile; la squadra di Gennaro Gattuso però sta volando e sta facendo benissimo in campionato, dopo aver rifilato quattro gol alla Roma ne sono arrivati altrettanti sul campo del Crotone e dunque la classifica è ottima. Si guarda a questo match contro i baschi con grande fiducia, consapevoli che la qualificazione ai sedicesimi di Europa League sarebbe un altro traguardo importante; aspettando allora che le squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo in che modo i due allenatori le potrebbero schierare leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Real Sociedad.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Napoli Real Sociedad, e dunque andiamo subito a vedere quello che ci dicono le quote per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte quanto puntato, contro il valore di 3,35 che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI REAL SOCIEDAD

LE SCELTE DI GATTUSO

Gattuso deve ancora scegliere il modulo nelle probabili formazioni di Napoli Real Sociedad: noi ipotizziamo il 4-3-3, basta un pareggio ma comunque in campo dovrebbero andare parecchi titolari. In porta si va verso la conferma di Ospina che ad Alkmaar ha parato un rigore, davanti a lui avremo Nikola Maksimovic con Koulibaly mentre sulle corsie esterne i favoriti restano Di Lorenzo e Ghoulam, con riposo per Mario Rui. A centrocampo si fa più difficili, perché le alternative non mancano: noi prevediamo che Demme, che sta attraversando un ottimo momento, sarà titolare come perno centrale con il supporto di due mezzali che potrebbero essere Bakayoko ed Elmas, dando quindi riposo iniziale sia a Fabian Ruiz che a Zielinski. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Gattuso sarà ancora senza Osimhen: come prima punta dovrebbe dunque agire Mertens che è favorito su Petagna, poi Politano a destra (al posto di Lozano) e Lorenzo Insigne confermatissimo sull’altro versante.

I DUBBI DI ALGUACIL

Assenza pesantissima per i baschi in Napoli Real Sociedad: Imanol Alguacil deve fare a meno di Oyarzabal, che è infortunato. Il modulo varierà da un 4-4-2 classico a un 4-2-3-1; in porta ci sarà Remiro protetto come sempre da Zubeldia e Le Normand, sulle fasce laterali ci aspettiamo invece che i titolari siano Zaldua e Nacho Monreal, che hanno sempre giocato in Europa League. A formare la coppia centrale davanti alla difesa ecco invece Mikel Merino, ormai stabilmente nel giro della nazionale spagnola, e Zubimendi; tornerà anche David Silva che dovrebbe avere posto sulla sinistra o magari al centro della trequarti, con questa seconda ipotesi sulla fascia agirebbe Portu con Januzaj titolare dall’altra parte, entrambi possono spostarsi a sinistra ma forse riesce più “comodo” all’ex di Manchester United e Borussia Dortmund. Nel ruolo di prima punta è un ballottaggio tra Isak e Willian José: le statistiche messe insieme fino a questo momento ci dicono che il favorito è lo svedese.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme, Elmas; Politano, Mertens, L. Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi; Portu, David Silva, Januzaj; Isak. Allenatore: Imanol Alguacil



© RIPRODUZIONE RISERVATA