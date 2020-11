Probabili formazioni Napoli Rijeka/ Diretta tv, quanti dubbi in casa croata!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RIJEKA: IN CAMPO DOMANI SERA?

Solo domani alle ore 21.00 e tra le mura dello Stadio San Paolo si accenderà la sfida valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Europa League tra Napoli e Rijeka: andiamo ad esaminare le probabili formazioni della sfida. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso come di Rozman per questa partita, dove pure sono gli azzurri i netti favoriti. Per i campani si tratta di un incontro importante: il Napoli vuole confermarsi in vetta al girone F, e nello stesso tempo riscattare la prestazione non completamente soddisfacente dell’andata (dove comunque Gattuso aveva vinto per 2-1). Il Rijeka, pur tra le mura del San Paolo, non è avversario da poter sottovalutare, a dispetto die risultati finora raccolti e pure del particolare contesto che sta vivendo la squadra di Rozman, Nei giorni scorsi il club croato ha infatti comunicato la riscontrata positività al coronavirus di diversi giocatori (non specificando nomi e numero), che dunque non saranno domani a disposizione. Vista l’incertezza non sarà facile per Rozman (come pure per noi) fissare l’11 per le probabili formazioni di Napoli Rijeka.

DIRETTA NAPOLI RIJEKA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Napoli Rijeka sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RIJEKA

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Rijeka, Gattuso dovrebbe optare un variegato turnover in un po’ tutte le parti dello schieramento: pur non rinunciando chiaramente al 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco che domani dovremmo allora già vedere tra i pali Meret, mentre in avanti sarà spazio per Maksimovic al posto di Manolas in coppia con Koulibaly: Di Lorenzo e Mario cui rimangono però le prime scelte in corsia (Hysaj è indisponibile). Sarà spazio dal primo minuto poi per Bakayoko (che ha rimediato il rosso col Milan e dunque salterà la prossima sfida di campionato), con Lobotka al suo fianco e Zielinski avanzato sulla tre quarti. In attacco infine sarà posto per Petagna prima punta, con Elmas e Politano schierati sull’esterno.

LE SCELTE DI ROZMAN

Non sapendo con certezza il numero e l’identità dei giocatori del Rijeka risultati positivi al coronavirus, ecco che non ci pare affatto facile immaginare un 11 definito in vista del match di Europa League. Proviamoci comunque lo stesso, pur col rischio di vedere le nostre previsioni confutate dai fatti. Fissato il 3-5-2 iniziale, ecco che potrebbero essere Smolcic, Escoval e Galovic i primi nomi per la difesa, posta di fronte al numero 1 Nevistic. Per la mediana dovrebbero essere invece Cerin, Lepinjica e Loncar le prime scelte del tecnico, con Stefulj e Tomecak chiamati a coprire l’esterno del reparto. Pochi dubbi poi in attacco: Rozman domani dovrebbe affidarsi a Menalo e Kulenovic, quest’ultimo pure in gol contro l’Az Alkmaar a fine ottobre.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas, Petagna. All. Gattuso

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Smolcic, Escoval, Galovic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic All. Rozman



