Probabili formazioni Napoli Rijeka/ Quote: quanto turnover? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RIJEKA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Esaminiamo le probabili formazioni di Napoli Rijeka, partita sulla carta non troppo difficile per i partenopei di Gennaro Gattuso, che però non possono sbagliare in questa quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Per i campani si tratta di un incontro importante: il Napoli vuole confermarsi in vetta al girone F, approfittando della sfida contro il fanalino di coda che comunque in Croazia aveva fatto soffrire il Napoli (solo in rimonta Gattuso aveva vinto per 2-1). Il Rijeka dunque è avversario da battere per non complicare un girone già piuttosto ostico e anche per ripartire subito dopo la delusione della sconfitta contro il Milan in campionato, già la terza stagionale al San Paolo – guai ad aggiungere altre delusioni casalinghe questa sera… Tutto questo premesso, vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Rijeka.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo al pronostico su Napoli Rijeka in base alle quote dell’agenzia Snai ci dice che i partenopei di Gattuso sono clamorosamente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 1,12, poi si sale già a quota 9,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 16,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per una inattesa vittoria esterna del Rijeka.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI RIJEKA

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Rijeka, Gattuso dovrebbe optare un variegato turnover, pur non rinunciando al 4-2-3-1 come modulo di partenza. Tra i pali Meret, protetto dalla coppia difensiva centrale con Maksimovic al posto di Manolas in coppia con Koulibaly: Di Lorenzo e Mario Rui rimangono invece le prime scelte sulle fasce, anche perché Hysaj è indisponibile. Ci sarà spazio dal primo minuto poi per Bakayoko in mediana, anche perché l’ex Milan ha rimediato un cartellino rosso con i rossoneri e dunque salterà la prossima sfida di campionato, con Lobotka al suo fianco e Zielinski avanzato sulla trequarti. Così siamo praticamente giunti in attacco, dove il Napoli darà posto a Petagna come prima punta, con Elmas e Politano schierati sull’esterno come ali, dunque il turnover si farà abbastanza evidente proprio in questa zona del campo per il Napoli.

LE SCELTE DI ROZMAN

Sul fronte croato, le probabili formazioni di Napoli Rijeka sono condizionate dal numero di giocatori risultati positivi al Coronavirus: ecco dunque che non ci pare affatto facile immaginare un 11 definito in vista del match di Europa League. Proviamoci comunque lo stesso, pur col rischio di vedere le nostre previsioni confutate dai fatti. Fissato il 3-5-2, Smolcic, Escoval e Galovic sono i primi nomi per la difesa a tre che sarà posta di fronte al numero 1 Nevistic. Per la mediana dovrebbero essere invece Cerin, Lepinjica e Loncar le prime scelte del tecnico, con Stefulj e Tomecak chiamati a coprire invece le corsie esterne. Pochi dubbi poi in attacco: Rozman domani dovrebbe affidarsi a Menalo e Kulenovic, quest’ultimo pure in gol contro l’Az Alkmaar a fine ottobre, in questa Europa League assai difficile per la squadra di Fiume.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso.

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Smolcic, Escoval, Galovic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic. All. Rozman.



