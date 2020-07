Probabili formazioni Napoli Roma/ Diretta tv, Gattuso senza Ospina tra i pali

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.45 e tra le mura del San Paolo il big match della 30^ giornata della Serie A tra Napoli e Roma e ora è certo tempo di considerare anche le probabili formazioni allo studio dei due tecnici. E’ infatti sfida decisiva per le sorti dei due club, in lotta per un posto in Europa e certo a Gattuso come a Fonseca non saranno concessi errori nel disegnare le probabili formazioni di Napoli e Roma. Dopo tutto gli azzurri, di ritorno dal duro KO con la Dea pure hanno bisogno di far più punti possibili per scalare la graduatoria: non di meno la Roma che ha iniziato davvero col piede sbagliato questa seconda fase del campionato e ora rischia pure di non poter prendere parte alla prossima edizione delle Coppe UEFA. Ci attenderà di certo un match bollente: andiamo ad analizzare allora da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Roma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della sfida tra Napoli e Roma di domani sera sarà garantita per tutti gli abbonati sulla piattaforma di Sky: appuntamento dunque ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). Garantita naturalmente anche la diretta streaming video della sfida di Serie A, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Per il big match del San Paolo, Gattuso dovrebbe dare spazio solo ai proprio titolari più fidati, benché pure gran parte di questi abbiano sulle gambe pesanti 90 minuti giocati contro l’Atalanta nel turno precedente. Fissato dunque il 4-3-3, ecco che di certo oggi mancherà tra i pali Ospina, vittima di un brutto incidente occorso nella sfida con la Dea: pronto allora Meret, cui davanti vedremo dal primo minuto Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Hysaj (anche se il greco, di ritorno dall’infortunio, rimane in dubbio con Maksimovic per la maglia da titolare). In mediana Gattuso poi dovrà riconfermare dal primo minuto Fabian Ruiz, Demme e Zielinski e pure in attacco il tecnico degli azzurri non dovrebbe riservarci alcuna sorpresa. Nel tridente infatti non mancherà dal primo minuto il capitano Insigne, con Mertens che dovrebbe vincere il ballottaggio con Milik in prima punta e Politano preferito a Callejon sulla sinistra.

LE SCELTE DI FONSECA

Dopo anche il KO subito contro l’Udinese, la Roma non può assolutamente sbagliare questa partita, ma pure Fonseca dovrà fare ancora molta attenzione a fissare le probabili formazioni di Napoli Roma, considerati gli assenti annunciati. Anche domani olfatti il tecnico lusitano non avrà a disposizione Pau Lopez, fermo in infermeria come pure Zaniolo: in aggiunta l’allenatore ha perso pure Perotti per squalifica. Deciso dunque il classico 4-2-3-1, ecco che domani al San Paolo vedremo titolare tra i pali Mirante, mentre in difesa rimangono confermati al centro Smalling e Mancini (se questo avrà smaltito la gastroenterite): è però ballottaggio aperto per le maglie in corsia, con Zappacosta in dubbio con Bruno Peres e Kolarov in lotta con Spinazzola. A centrocampo rivedremo però, scontata la squalifica, Jordan Vereout: sarà al solito Cristante a fargli compagnia dal primo minuto, mentre avanzato sulla tre quarti dovrebbe essere Pellegrini. Per il reparto offensivo, sarà ovviamente Edin Dzeko il titolare in prima punta: ai lati del bomber bosniaco anche Mkhitaryan e Carles Perez, anche se questo rimane in ballottaggio dal primo minuto con Kluivert e Under.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 25 B Peres, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 31 C Perez, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko All. Fonseca



