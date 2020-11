Probabili formazioni Napoli Roma/ Diretta tv, torna Dzeko dal primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: CHI DOMANI AL SAN PAOLO?

Alla vigilia della sfida per la nona giornata di Serie A tra Napoli e Roma, big match che si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura del San Paolo, sarà opportuno andare a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni dell’incontro. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Gattuso come di Fonseca, tenuto pure conto che entrambi i club solo in settimana sono stati impegnati in un buon turno di Europa League. Ma pur affaticati dall’impresa di Coppa, domani ci attendiamo solo il meglio dalle due squadre. Lo richiede l’avversario, il prestigio di questo scontro, come pure il contesto. Nella nona giornata di campionato infatti sono stati messi in palio tre punti che si annunciano veramente importanti. Lo saranno per la Roma, impegnata ad assicurasi un posto nella prossima edizione della Champions League, come pure per il Napoli che complice due KO di troppo (contro Sassuolo e Milan) è ora solo al sesto gradino nella classifica della Serie A. Fissato dunque l’obbiettivo, siamo sicuri che sia Gattuso che Fonseca stanno preparando nel modo giusto i loro in vista del big match. Andiamo allora a scoprire quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Napoli Roma.

DIRETTA NAPOLI ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma sarà garantita dai canali di Sky Sport per i propri abbonati. Questa è infatti una delle sette partite della giornata di Serie A che sono trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare, che fornirà anche il servizio di diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Roma, Gattuso non dovrebbe discostarsi dal solito 4-2-3-1 che abbiamo visto nelle ultime uscite, benché ancora una volta siano diverse le assenze annunciate. Anche nella nona giornata di campionato infatti risultano indisponibili Hysaj, come Osimhen e Ospina: per fortuna che le alternative dalla panchina non mancano. Senza il portiere colombiano, avremo Alex Meret a coprire lo spazio tra i pali, mentre in assenza del terzino di destra sarà Mario Rui a completare il reparto arretrato, ovviamente in compagnia di Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo. Per quanto riguarda il reparto avanzato, ecco che si pongono di fronte a Gattuso diverse soluzioni: al momento la prima ipotesi vede titolare in prima punta Dries Mertens, con Insigne e Politano (fresco di gol) chiamati sull’esterno, mentre Zielinski coprirà la tre quarti. Infine per la mediana degli azzurri si faranno avanti dal primo minuto Demme e Zielinski.

LE SCELTE DI FONSECA

Come abbiamo appena accennato prima, sono grandi problemi in difesa per i giallorossi: pure nel disegnare le probabili formazioni di Napoli e Roma, alla vigilia del fischio d’inizio, Fonseca spera almeno di recuperare Mancini e Smalling, di ritorno da alcuni guai fisici. I due potrebbero dunque essere titolari domani sera al San Paolo davanti a Mirante, magari in compagnia di Juan Jesus, se Ibanez non riuscirà a tornare tra i disponibili. Saranno però mosse sicure quelle del tecnico a centrocampo: rivedremo infatti dal primo minuto Pellegrini e Veretout, come pure la coppia sull’esterno composta da Spinazzola e Karsdorp. Per l’attacco si farà sentire la presenza di Edin Dzeko, rimasto in panchina nell’ultimo impegno contro il Cluj: al suo fianco pronti dal primo minuti Mkhitaryan e Pedro.

IL TABELLINO

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Demme, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Gennaro Gattuso

ROMA: Mirante; Mancini, Smalling, Juan Jesus: Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko All. Paulo Fonseca



