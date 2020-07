Probabili formazioni Napoli Roma/ Quote: ancora tanti dubbi (Serie A)

Napoli Roma si gioca alle ore 21.45, quando le due formazioni scenderanno in campo per il grande positicipo della trentesima giornata di Serie A. Al San Paolo a dire il vero Napoli e Roma scenderanno in campo reduci da due sconfitte, per i partenopei contro l’Atalanta e per la Roma clamorosamente in casa contro l’Udinese, che hanno probabilmente sancito il definitivo addio alla lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League. Resta comunque una grande classica del nostro calcio, di conseguenza è grande la curiosità attorno alle probabili formazioni di Napoli Roma, anche perché vi sono ancora diversi nodi da sciogliere per entrambi gli allenatori, Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca. Andiamo allora a scoprire adesso insieme quali sono le ultime notizie sul big match e quali dunque potrebbero essere le formazioni di Napoli e Roma stasera al San Paolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Napoli Roma che, secondo le quote offerte da Snai, appare nettamente in favore dei padroni di casa partenopei: il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale per il segno X che indica il pareggio a quota 3,60 e valore molto simile (3,45 volte la posta in palio) è fissato in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Roma, in casa partenopea, ci sono almeno un paio di dubbi in difesa, con il grande ex Manolas in lotta con Maksimovic per affiancare Koulibaly davanti a Meret (titolare dopo l’infortunio di Ospina a Bergamo) e l’altro ex Mario Rui che se la gioca con Hysaj. Gennaro Gattuso probabilmente scioglierà questi ballottaggi solamente a ridosso della partita, d’altronde vi sono anche altri dubbi per l’allenatore del Napoli: riguardano anche almeno due terzi dell’attacco, dove il più certo di una maglia è Insigne ma per il resto c’è molto da definire, in particolare fra Politano e Callejon e tra Milik e Mertens, mentre a centrocampo potrebbero essere confermati Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, titolari a dire il vero non esaltanti a Bergamo. Giocando ogni tre giorni tuttavia non è da escludere almeno una novità anche in mezzo, con Elmas e Lobotka che conservano dunque speranze di giocare titolari.

LE SCELTE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Napoli Roma ci dicono innanzitutto che pure in questo caso giocherà il portiere teoricamente di riserva, Mirante, considerati gli acciacchi di Ospina e Pau Lopez. La Roma deve voltare pagina drasticamente rispetto a giovedì sera e cerca una scossa che potrebbe arrivare dai rientri di Lorenzo Pellegrini e Veretout, che ci aspettiamo titolari questa sera al pari di Dzeko, per il quale il turnover non è stato una grande idea. Dietro al bosniaco ci aspettiamo dunque nel modulo 4-2-3-1 della Roma Pellegrini, Mkhitaryan e magari anche Carles Perez, l’unica nota positiva del disastro contro l’Udinese, che potrebbe dunque essere confermato (ricordiamo che Perotti è squalificato). Veretout invece dovrebbe affiancare Cristante, infine in difesa sono possibili ballottaggi sugli esterni da entrambe le parti, Zappacosta-Bruno Peres a destra e Kolarov-Spinazzola a sinistra, mentre non dovrebbero esserci dubbi su Smalling e Mancini centrali.

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam, Luperto, Lobotka, Younes, Elmas, Callejon, Milik, Lozano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Allan.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez, Fazio, Villar, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Pastore, Under, Kalinic.

Squalificati: Perotti.

Indisponibili: Jesus



