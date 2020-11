Probabili formazioni Napoli Roma/ Quote: enigma difesa per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Roma ci introducono naturalmente alla grande partita di questa sera, posticipo della nona giornata di Serie A nel ricordo speciale di Diego Armando Maradona. Parlando però delle mosse dei due allenatori, possiamo dire che Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca hanno ancora dubbi da sciogliere in questo match delicatissimo, nel quale il Napoli deve ripartire dopo la sconfitta contro il Milan mentre la Roma cerca conferme dopo la vittoria contro il Parma e più in generale un fantastico mese di novembre. La posta in palio dunque è molto alta e le mosse dei mister potrebbero essere decisive: andiamo quindi a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: partenopei lievemente favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 2,20, mentre si sale a 3,05 in caso di vittoria della Roma e dunque di segno 2. Infine, la quotazione sarà di 3,65 volte la posta in palio in caso di pareggio (naturalmente segno X).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Roma, per quanto riguarda i padroni di casa partenopei, dobbiamo naturalmente ricordare che Bakayoko è squalificato, per Gennaro Gattuso c’è quindi un ballottaggio Demme-Lobotka a centrocampo per affiancare Fabian Ruiz nel cuore del 4-2-3-1 azzurro. Zielinski dovrebbe invece agire sulla trequarti in posizione centrale, con Insigne naturalmente ala sinistra e uno tra Lozano e Politano a destra, nel trio alle spalle di Mertens, che sarà invece la prima punta. Resta poi sempre vivo il dubbio tra Ospina e Meret, questa volta potrebbe avere la meglio il portiere colombiano. Tutto chiaro invece nel quartetto difensivo, che dovrebbe vedere Di Lorenzo terzino destro, l’ex Manolas e Koulibaly nella coppia centrale ed infine Mario Rui a sinistra.

LE SCELTE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Napoli Roma portano a Paulo Fonseca la bella notizia del rientro di Dzeko, dunque la Roma torna al suo assetto ideale in attacco con Pedro e Mkhitaryan alle spalle del bosniaco. I problemi semmai sono in difesa, dove ci sono diversi giocatori ancora non al top e di conseguenza davanti a Mirante qualcuno dovrà stringere i denti e in ogni caso il mister resterà in dubbio fino a ridosso del match, perché nessuno dei presunti titolari è del tutto certo. Possibile naturalmente un nuovo arretramento di Cristante, qualora ce ne fosse la necessità, anche perché a centrocampo invece ritroveremo la coppia mediana composta da Pellegrini e Veretout, con Spinazzola esterno sinistro e un altro dubbio a destra, dove si giocano il posto Karsdorp e Bruno Peres.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna, Llorente.

Squalificati: Bakayoko.

Indisponibili: Hysaj, Rrahmani, Osimhen.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Calafiori, Fazio, B. Peres, J. Jesus, Santon, Villar, Cristante, Diawara, B. Mayoral, C. Perez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pastore, Kumbulla, Boer, Zaniolo.



