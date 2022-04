Probabili formazioni Napoli Roma/ Quote: Zielinski rischia? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Roma ci accompagnano verso la partita che avrà luogo questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, una grande classica che illuminerà i posticipi di Pasquetta per la trentatreesima giornata di Serie A e che segna un crocevia fondamentale per le formazioni di Luciano Spalletti e Josè Mourinho: i campani sono in lotta per lo scudetto con Milan e Inter, mentre i giallorossi sognano in un finale di campionato favorevole per poter raggiungere e superare la Juventus al quarto posto.

Il Napoli tuttavia dovrà riscattare la sconfitta incassata contro la Fiorentina otto giorni fa e mettere a frutto almeno la seconda metà di questo doppio impegno casalingo consecutivo, smentendo i numeri non sempre positivi davanti al pubblico amico. La Roma invece deve dare seguito alla vittoria ottenuta contro la Salernitana e soprattutto al perentorio successo contro il Bodo/Glimt di giovedì sera in Conference League. Andiamo allora a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,60 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Roma, ecco che Luciano Spalletti (grande ex della partita) dovrebbe affidarsi al 4-3-3 come modulo di riferimento: in difesa non dovrebbe esserci alcun dubbio, quindi schieriamo Ospina in porta e davanti a lui la difesa a quattro con il confermato Zanoli a destra e poi naturalmente gli intoccabili Rrahmani, Koulibaly e sulla fascia sinistra infine Mario Rui.

Attenzione poi al centrocampo, dove potrebbero giocare dal primo minuto Zambo Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz, questo imporrebbe il sacrificio di Zielinski dopo le ultime uscite poco brillanti, anche se sarebbe una scelta forte escluderlo proprio contro la Roma; la conseguenza sarebbe anche il tridente offensivo al posto del 4-2-3-1, a destra il solito ballottaggio fra Politano e Lozano per una maglia da titolare al fianco di Osimhen e Insigne.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Napoli Roma invece José Mourinho dovrebbe proporre il modulo 3-4-2-1 con una maglia da titolare anche in campionato per Zaniolo dopo il meraviglioso giovedì sera di Conference League. Andando però con ordine, cominciamo dalla difesa: in porta vedremo senza dubbio Rui Patricio; davanti a lui ecco il rientrante Mancini per comporre con Smalling e Ibanez la retroguardia più classica.

Vedremo se Mourinho oserà un assetto molto offensivo nel quale, con Karsdorp esterno destro, ci sarebbe Pellegrini al centro al fianco di Cristante, con il giovane Zalewski favorito su Vina a sinistra; in questo modo agirebbero Mkhitaryan e Zaniolo a sostegno del centravanti Abraham, anche se naturalmente uno dei due potrebbe essere sacrificato in favore di Oliveira e di un assetto più equilibrato.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

