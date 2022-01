Probabili formazioni Napoli Salernitana/ Diretta tv: riecco Osimhen (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Salernitana ci accompagnano verso il derby campano della ventitreesima giornata di Serie A che (Covid permettendo) ci farà compagnia domani presso lo stadio Diego Armando Maradona. Gli obiettivi sono inevitabilmente molto diversi: il Napoli di Luciano Spalletti è ripartito dopo un momento difficile, è reduce dalla vittoria sul campo del Bologna e vuole naturalmente sfruttare questo turno sulla carta favorevole per consolidarsi sempre più nei primi quattro posti e magari riaprire anche il discorso scudetto.

La Salernitana invece arriva dalla sconfitta contro la Lazio, è ultima in classifica, ha tirato un sospiro di sollievo per il cambio di proprietà ma adesso il grande problema è il Covid, che causa a mister Stefano Colantuono grossi problemi di formazione. In ogni caso sarà una partita da non perdere, allora noi adesso analizziamo le notizie alla vigilia della partita sulle probabili formazioni di Napoli Salernitana.

DIRETTA NAPOLI SALERNITANA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Salernitana sarà un’esclusiva di DAZN, di conseguenza il big-match sarà visibile in diretta tv solamente su televisori dotati di connessione Internet, altrimenti ci si dovrà affidare alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma che trasmette per intero il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA: LE MOSSE DEI MISTER!

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Salernitana vedono Luciano Spalletti intenzionato a puntare sul modulo 4-2-3-1 con alcuni rientri importanti, come quello di Osimhen, che ormai è pronto per essere schierato da titolare. Tornando però alla difesa per andare in ordine, ecco in porta Meret stante l’infortunio di Ospina; davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, i due centrali Rrahmani e Juan Jesus e sulla destra Mario Rui.

A centrocampo c’è un ballottaggio tra Lobotka e Demme per affiancare Fabian Ruiz; i dilemmi però sono soprattutto nel reparto offensivo. Prova a rientrare Insigne ma usiamo cautela e non lo mettiamo titolare: a destra ballottaggio Lozano-Politano, Zielinski in posizione centrale ed Elmas a sinistra salvo “miracoli” di Insigne; infine come detto Osimhen, favorito su Mertens come prima punta.

LE SCELTE DI COLANTUONO

Sul fronte ospite, fatalmente ci si espone a rischi parlando delle probabili formazioni di Napoli Salernitana, a causa dei problemi con il Covid all’interno della squadra di Stefano Colantuono. Con tutta la cautela del caso, proviamo comunque a disegnare un modulo 4-4-1-1 e azzardiamo anche i nomi di possibili titolari: in porta Belec; davanti a lui la difesa a quattro che è formata da Zortea, Gyomber, Veseli e Ruggeri.

Detto che tra gli assenti ci sarà anche lo squalificato Ranieri, proseguiamo con la linea a quattro del centrocampo, dove potremmo vedere titolari da destra a sinistra Kechrida, Di Tacchio, Schiavone e Obi; il reparto offensivo potrebbe invece vedere Kastanos trequartista alle spalle del centravanti Simy. L’elenco di assenti però è lungo, da Ribery in giù: situazione davvero difficile…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Zortea, Gyomber, Veseli, Ruggeri; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Kastanos; Simy. All. Colantuono.

