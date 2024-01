Probabili Formazioni Napoli Salernitana/ Quote: dubbio in attacco per Mazzarri! (13 gennaio 2024)

Vediamo insieme le probabili formazioni di Napoli Salernitana prima dell’imminente match di oggi 13 gennaio alle ore 15 al Maradona. Il Napoli attraversa un periodo di crisi profonda, estendendo la sua serie negativa a quattro partite ufficiali senza vittorie, di cui tre sconfitte e un pareggio. L’ultima delusione è giunta in trasferta contro il Torino, dove la squadra di Luciano Mazzarri è stata sconfitta per 3-0. La performance deludente è stata ulteriormente complicata dal rapido cartellino rosso ricevuto da Pasquale Mazzocchi, appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo. La situazione del Napoli è resa ancora più critica dalla distanza di 20 punti dalla capolista Inter nella classifica di campionato. La squadra di Mazzarri deve affrontare una serie di sfide per riconquistare la fiducia e risalire in classifica.

D’altra parte, la Salernitana ha vissuto anch’essa momenti difficili, con la recente sconfitta contro la Juventus e l’espulsione di Giulio Maggiore, autore del gol iniziale. Nonostante il buon momento iniziale con una vittoria e un pareggio nelle due partite precedenti, la squadra di Filippo Inzaghi è scivolata all’ultimo posto in classifica. Questo risultato è stato particolarmente amaro, considerando i segnali di miglioramento mostrati prima di quella partita. Entrambe le squadre cercano ora di riscattarsi e invertire la tendenza negativa. La partita tra Napoli e Salernitana sarà un banco di prova cruciale per entrambe, con l’obiettivo di ritrovare la strada del successo e migliorare la propria posizione in classifica.

QUOTE E PRONOSTICO

Altre preziose informazioni oltre alle probabili formazioni di Napoli Salernitana, infatti per chi volesse scommettere sappiate che l’agenzia Snai offre delle quote molto interessanti in vista di questo match: il segno 1 che decreterebbe la vittoria del Napoli è dato a 1,6 e potrebbe essere un affare, ma concentrandoci sul segno X che decreterebbe il pareggio ci accorgiamo di come la Snai lo metta a 4,5, non male! Per la vittoria della Salernitana invece la stessa agenzia quota questa possibilità al 2,5.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA

LE SCELTE DI MAZZARRI

La sfida tra Napoli Salernitana vedrà alcune modifiche nelle probabili formazioni. Nel Napoli, l’assenza per squalifica di Mazzocchi potrebbe aprire la strada a un cambio di modulo, con l’opzione di Ostigard nella difesa a tre affiancato da Rrahmani e Juan Jesus. In tal caso, Zielinski potrebbe essere escluso, lasciando spazio a Cajuste e Lobotka al centrocampo, supportati sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. In attacco, il duello tra Raspadori e Simeone per sostituire Osimhen continuerà, con Politano e Kvaratskhelia come ali offensive.

LE SCELTE DI INZAGHI

In vista di Napoli Salernitana, l’assenza per squalifica di Maggiore potrebbe portare al rilancio di Bohinen a centrocampo, affiancato da Legowski. Sambia e Bradaric presidieranno le corsie esterne, mentre Simy sarà il terminale offensivo supportato da Candreva e Tchaouna. Nel terzetto difensivo, Daniliuc potrebbe ottenere la preferenza su Lovato, completando il reparto con Fazio e Gyomber. In porta confermato Costil, mentre Kastanos, Pirola e Dia rimangono indisponibili. Entrambi gli allenatori dovranno gestire le assenze importanti e fare scelte strategiche per affrontare la partita. I duelli individuali, soprattutto in attacco, potrebbero essere determinanti per l’esito finale del match.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. All. Inzaghi.











