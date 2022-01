Probabili formazioni Napoli Salernitana/ Quote: quanti dilemmi! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Salernitana ci accompagnano verso il derby campano della ventitreesima giornata di Serie A che presso lo stadio Diego Armando Maradona dovrebbe andare in scena oggi, anche se il focolaio Covid degli ospiti è una inquietante ombra. Gli obiettivi sono inevitabilmente molto diversi: il Napoli di Luciano Spalletti è ripartito dopo un momento difficile, arriva dalla vittoria sul campo del Bologna e vuole sfruttare questo turno sulla carta nettamente favorevole per consolidarsi sempre più nei primi quattro posti e magari riaprire anche il discorso scudetto.

La Salernitana invece arriva dalla sconfitta contro la Lazio, è ultima in classifica, ha tirato un sospiro di sollievo per il cambio di proprietà ma adesso il grande problema è il Covid, che causa a mister Stefano Colantuono grossi problemi di formazione. Le notizie a poche ore dalla partita sono dunque ancora frammentarie, ma proviamo comunque a dire qualcosa di più sulle probabili formazioni di Napoli Salernitana.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA: LE MOSSE DEI MISTER!

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Salernitana vedono Luciano Spalletti intenzionato a puntare sul modulo 4-2-3-1 con alcuni rientri importanti, come quello di Osimhen, che ormai è pronto per essere schierato da titolare. Tornando però alla difesa per andare in ordine, ecco in porta Meret perché restiamo cauti con Ospina; davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, i due centrali Rrahmani e Juan Jesus e sulla destra Mario Rui.

A centrocampo c’è un ballottaggio tra Lobotka e Demme per affiancare Fabian Ruiz, con il primo nettamente favorito; i dilemmi però sono soprattutto nel reparto offensivo. Prova a rientrare Insigne ma anche con lui usiamo cautela e non lo mettiamo titolare: a destra ballottaggio Lozano-Politano, Zielinski in posizione centrale ed Elmas a sinistra salvo “miracoli” di Insigne; infine Osimhen è ormai pronto ed è favorito su Mertens come prima punta.

LE SCELTE DI COLANTUONO

Sul fronte ospite, fatalmente ci si espone a rischi parlando delle probabili formazioni di Napoli Salernitana, a causa dei problemi con il Covid all’interno della squadra di Stefano Colantuono. Con tutta la cautela del caso, proviamo comunque a disegnare un modulo 4-4-1-1 e azzardiamo anche i nomi di possibili titolari, anche se i rischi sono davvero alti: in porta Belec; davanti a lui la difesa a quattro che è formata da Zortea, Gyomber, Veseli e Ruggeri.

Detto che tra gli assenti ci sarà anche lo squalificato Ranieri, proseguiamo con la linea a quattro del centrocampo, dove potremmo vedere titolari da destra a sinistra Kechrida, Di Tacchio, Schiavone e Obi; il reparto offensivo potrebbe invece vedere Kastanos trequartista alle spalle del centravanti Simy. L’elenco di assenti però è lungo, da Ribery in giù: situazione davvero difficile…

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALERNITANA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Zortea, Gyomber, Veseli, Ruggeri; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Kastanos; Simy. All. Colantuono.



