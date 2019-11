Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Diretta tv: dubbi davanti (Champions League)

Analizzando le probabili formazioni di Napoli Salisburgo, facciamo riferimento alla partita che si gioca martedì 5 novembre presso lo stadio San Paolo: siamo nella quarta giornata della Champions League 2019-2020, e per il girone E questa potrebbe essere la sfida decisiva per consegnare il passaggio del turno ai partenopei. Il successo maturato alla Red Bull Arena ha infatti confermato il primo posto in classifica davanti al Liverpool, un’altra vittoria sugli austriaci sarebbe sostanzialmente il lasciapassare per gli ottavi. Con questa gara poi Carlo Ancelotti proverà a dimenticare la sconfitta in campionato, un ko sul campo della Roma che ha lasciato tanto amaro in bocca e soprattutto allontanato le prime squadre della Serie A, per una situazione che potrebbe farsi molto complicata anche in chiave qualificazione alla prossima Champions League. aspettando il calcio d’inizio della partita, studiamo dunque le mosse dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Salisburgo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Salisburgo verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita di Champions League sarà dunque un’esclusiva riservata a tutti gli abbonati, che potranno seguire la sfida dei partenopei anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Carlo Ancelotti ha recuperato Manolas, e il greco potrebbe giocare Napoli Salisburgo: rispetto alla sconfitta di sabato dunque la difesa potrebbe rimanere invariata anche se Nikola Maksimovic è pronto a giocarsela, a sinistra Luperto fa concorrenza a Mario Rui mentre appaiono certi del posto Meret in porta, Koulibaly come secondo centrale e Di Lorenzo che agirà sulla corsia destra. A centrocampo manca ancora Allan: potrebbe esserci un’occasione per Elmas nel settore nevralgico, eventualmente affiancato a Fabian Ruiz e dunque con Zielinski che andrebbe a contendere la maglia a Lorenzo Insigne come esterno di sinistra. Dall’altra parte verso la conferma Callejon; in attacco invece Lozano potrebbe nuovamente partire titolare insieme a Milik, che però ha giocato anche sabato e dunque Fernando Llorente ha una possibilità di iniziare questa importante partita di Champions League.

GLI 11 DI MARSCH

Consueto 4-4-2 per Jesse Marsch, che però deve ancora decidere su alcuni ballottaggi: in attacco, al fianco del confermatissimo Haaland, se la giocano infatti Daka (tripletta in campionato) e Hwang Hee-Chan che solitamente è il titolare. Minamino viene confermato come esterno destro che parte a centrocampo, con Szoboszlai che si occuperà dell’altra fascia; in mezzo invece non si cambia con Junuzovic e Mwepu che ancora una volta dovrebbero comporre il pacchetto di impostazione e interdizione. In difesa non dovrebbe farcela Cican Stankovic, il portiere titolare: spazio a Coronel che verrà protetto dalla coppia formata da Onguéné e André Ramalho, sulle fasce laterali dovrebbero giocare Kristensen e Ulmer che non è stato impiegato nell’ultima partita di Bundesliga austriaca. Il capitano non è al top: in caso di forfait potrebbe essere sostituito da Wober.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, L. Insigne; Lozano, Milik

A disposizione: Ospina, Ni. Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Zielinski, Mertens, F. Llorente

Allenatore: Carlo Ancelotti

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Onguéné, André Ramalho, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai; Hwang Hee-Chan, Haaland

A disposizione: Vallci, Wober, M. Camara, Ashimeru, Okugawa, Koita, Daka

Allenatore: Jesse Marsch



