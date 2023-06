Probabili formazioni Napoli Sampdoria, 38^ giornata/ Quote: la festa è senza Kim (4 gennaio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria ci introducono alla partita di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona, che oggi pomeriggio non avrà niente di concreto in palio, ma entrerà comunque nella storia per il club partenopeo. Infatti l’ultima giornata di campionato naturalmente sarà soprattutto la grande festa per lo scudetto, terzo nella storia della società. L’ufficialità è arrivata addirittura un mese fa, le partite in questo periodo sono state tutte delle feste, soprattutto a Napoli dove gli azzurri hanno sempre vinto, mentre la scorsa giornata ha portato un pareggio a Bologna, però finalmente siamo arrivati al giorno della consegna del trofeo a capitan Di Lorenzo, momento indimenticabile sotto il Vesuvio.

Per la Sampdoria il discorso è radicalmente opposto: i blucerchiati arrivano da un dignitoso pareggio contro il Sassuolo ma sono retrocessi già da tempo, in palio c’è solo la dignità per onorare questa partita così particolare e che comunque sarà ricordata a lungo, ma la vera sfida per la Sampdoria è fuori dal campo, per garantire il suo futuro in Serie B evitando guai peggiori al termine di una stagione nella quale per il Doria non c’è stato davvero niente da salvare, sul campo e fuori. Tutto questo premesso, andiamo comunque a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono logicamente super favoriti i padroni di casa partenopei, con il segno 1 che è quotato a 1,20, mentre poi si sale già a quota 7,25 sul segno X in caso di pareggio e fino addirittura a 12 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse la Sampdoria a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria vedranno Luciano Spalletti schierare i titolari per la festa scudetto, tenuto conto naturalmente di acciaccati oppure della squalifica di Kim. Ecco allora che qualche minimo ritocco al più classico 4-3-3 partenopeo sarà necessario per l’ultima di campionato, che vedrà al Maradona il portiere Meret; davanti a lui, in assenza del coreano, la difesa a quattro vedrà capitan Di Lorenzo affiancato da Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; nessuna sorpresa invece a centrocampo, dove agirà il terzetto di lusso con Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; infine, dovrebbe esserci a destra del tridente d’attacco partenopeo Elmas, per giocare naturalmente con i due idoli più festeggiati, cioè il capocannoniere Osimhen e Kvaratshkelia.

LE SCELTE DI STANKOVIC

Sul fronte blucerchiato, c’è da salvare la dignità e le probabili formazioni di Napoli Sampdoria potrebbero vedere Dejan Stankovic intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Quanto agli undici titolari, ipotizziamo innanzitutto in porta Ravaglia; davanti a lui la difesa a tre formata da Gunter, Nuytinck e Amione; citazione speciale per Zanoli, che è del Napoli e si ritroverà così a vivere la “sua” festa scudetto sulla destra di un centrocampo a cinque che poi dovrebbe prevedere anche Leris, Winks, Rincon e infine dall’altra parte Augello; infine, serata speciale anche per il napoletano Quagliarella e per l’ex di turno Gabbiadini, che vivranno questo momento da titolari nell’attacco della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratshkelia. All. Spalletti.

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Leris, Winks, Rincon, Augello; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.











