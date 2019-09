Probabili formazioni Napoli Sampdoria/ Quote: Llorente cerca spazio (Serie A)

Napoli Sampdoria si gioca alle ore 18.00: le due formazioni scenderanno in campo al San Paolo per l’anticipo della terza giornata di Serie A, con i partenopei che si avvicineranno poi al debutto stagionale in Champions League. Il Napoli deve registrare la difesa che ha subito decisamente troppi gol nelle prime due uscite stagionali, con la beffa subita allo Stadium che fa ancora male. Se Carlo Ancelotti ha i suoi grattacapi, va detto che Eusebio Di Francesco sta sicuramente peggio. La Sampdoria ha finora incassato due batoste, prima della pausa contro il Sassuolo è arrivata una sconfitta pesantissima per i blucerchiati e sul campo del Napoli l’occasione non sembra delle più propizie per mettersi a fare punti, ma la squadra ligure naturalmente ci deve provare per dare una scossa al suo pessimo inizio di campionato. Tutto questo premesso, adesso è l’ora di scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Non stupisce osservare che i padroni di casa siano nettamente favoriti nel pronostico di Napoli Sampdoria secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 1,27, si sale poi a 6,00 in caso di Segno X e un colpaccio della Sampdoria varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria ci portano a disegnare per i partenopei il modulo 4-4-2, ma in attacco Carlo Ancelotti deve fare i conti con gli acciacchi sia di Insigne (che per questo ha dovuto saltare la Nazionale) e Milik. Spazio dunque alla coppia formata da Mertens e Lozano, a meno che Ancelotti non voglia puntare sul peso di un centravanti puro come Llorente, l’ultimo innesto partenopeo nel reparto offensivo. I dubbi sono sostanzialmente uno per reparto per il Napoli. A centrocampo il ballottaggio è tra Allan e il nuovo acquisto Elmas, con il primo che però sembra nettamente favorito per affiancare Fabian Ruiz in una mediana che sarà poi completata da Callejon a destra e da Zielinski a sinistra. La difesa sarà infine sotto osservazione: la coppia Koulibaly-Manolas deve iniziare a portare una maggiore solidità davanti a Meret, ci saranno poi Di Lorenzo a destra e uno fra Ghoulam e Mario Rui a sinistra, è questo il ballottaggio in difesa per Ancelotti.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Sampdoria, ecco invece che per Eusebio Di Francesco i dubbi si concentrano in attacco. Sarà naturalmente Quagliarella a trascinare i blucerchiati, per completare il tridente con il bomber partenopeo atteso da un match sempre emozionante per lui si annuncia però un doppio ballottaggio, da una parte tra Caprari e il nuovo acquisto Rigoni e dall’altra tra Gabbiadini e Ramirez, senza escludere del tutto nemmeno l’opzione Leris. Tutto chiaro invece a centrocampo anche a causa della squalifica di Vieira, che porta ad indicare come titolari Linetty, Ekdal e Jankto, infine la difesa della Sampdoria proporrà Audero tra i pali, protetto dalla linea a quattro con Bereszynski oppure Depaoli a destra (il ballottaggio è ancora da sciogliere), la coppia centrale formata da Murillo e Colley, infine Murru a presidiare la corsia di sinistra.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Elmas, Younes, Insigne, Llorente, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco.

A disposizione: Seculin, Falcone, Chabot, Augello, Ferrari, Depaoli, Leris, Ramirez, Thorsby, Barreto, Bonazzoli, Rigoni.

Squalificati: Vieira.

Indisponibili: Maroni.



