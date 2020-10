Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Diretta tv: Insigne in dubbio, c’è Lozano

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO: CHI VERRÀ SCHIERATO?

Siamo ora impazienti di conoscere le mosse di Gattuso come Di Zerbi per le probabili formazioni di Napoli Sassuolo, sfida bollente della 6^ giornata della Serie A, in programma solo domani alle ore 18.00 tre le mura del San Paolo. La sfida infatti si annuncia ben importante: da una parte ecco che gli azzurri che forti del successo rimediato anche in settimana in Europa League ai danni del Real Sociedad, sono impazienti di ripetersi anche in campionato, anche per raggiungere la capolista milanista in testa alla graduatoria. Non meno motivati saranno però i neroverdi di De Zerbi: insoddisfatta dal pareggio recuperato in extremis contro il Torino solo nella precedente giornata di Serie A, la squadra emiliana punta a confermatosi al top della classifica di campionato e perchè no, anche pure insidiare anche loro proprio il Milan di Pioli, leader. Domani sarà dunque sfida al vertice, assolutamente imperdibile: andiamo ad analizzare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI SASSUOLO

La diretta tv di Napoli Sassuolo sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli e Sassuolo, Gattuso dovrebbe dare di nuovo spazio al 4-2-3-1, già visto nelle ultime uscite degli azzurri, sia in campionato che in coppa. Ecco che allora sarà sempre Victor Osimhen il titolare in prima punta, mentre alle sue spalle di collocherà Dries Mertens: in farsi sarà spazio poi per Politano, con tutta probabilità in compagnia di Lozano, visto che Insigne non pare al top della condizione, dopo il piccolo stop occorso in settimana nella sfida contro il Real Sociedad. Per la mediana si va verso la riconferma del duo Fabian Ruiz-Zielinski dal primo minuto, mentre sono possibili ballottaggi nella difesa a 4 posta di fronte ad Ospina. Di Lorenzo dovrebbe domani tornare ad occupare la corsia mancia del reparto, mentre a destra è duello tra Hysaj e Mario Rui per la maglia da titolare: al centro ecco poi Manolas e Koulibaly, con Maksimovic sempre valida alternativa in panca.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Spazio al 4-2-3-1 anche per De Zerbi e il suo Sassuolo, che invece in attacco si avvarrà di un bomber di consolidata esperienza ed efficace come è Francesco Caputo. Al suo fianco dovremmo poi vedere dal primo minuto Djuricic e Berardi, ma sarà ballottaggio tra Traorè e Raspadori per la maglia da titolare sulla tre quarti. Sarà pure centrocampo a due quello dei neroverdi: qui non dubitano della loro maglia Locatelli e Obiang, anche se quest’ultimo potrebbe anche rischiare in favore di Lopez o Bourabia. Nella difesa della squadra emiliana però non ci saranno duelli o dubbi: di fronte a Consigli, vedremo ancora dal primo minuto Muldur e Kyriakopolous, mentre Ferrari e l’ex Chiriches agiranno al centro del reparto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos: Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo All. De Zerbi



