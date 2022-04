Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Diretta tv: Mertens trequartista?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo ci accompagnano verso la partita che domani pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona sarà un anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, ma senza più il profumo della caccia allo scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate. Dopo il crollo di Empoli, tornare alla vittoria sarebbe fondamentale per rasserenare l’ambiente ed evitare ogni possibile dubbio almeno sulla qualificazione per la prossima edizione della Champions League.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi andrà invece con la massima serenità a caccia dell’ennesimo colpaccio esterno stagionale sul campo di una big, dopo avere vinto già in casa di Inter, Milan e Juventus, anche se lunedì sera i bianconeri si sono presi la rivincita espugnando il Mapei Stadium. Se il Napoli sarà ancora condizionato dalla crisi, il Sassuolo potrebbe diventare un ostacolo impegnativo: per il momento, tuttavia, presentiamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

DIRETTO NAPOLI SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Sassuolo sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, come sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, di conseguenza sarà una diretta tv solo su televisori dotati di connessione Internet – e naturalmente di abbonamento DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Sassuolo potremmo rivedere titolari insieme Mertens e Osimhen, con il belga nei panni del trequartista centrale alle spalle del centravanti nigeriano in un reparto offensivo completato dalle due ali, Lozano favorito su Politano a destra e capitan Insigne a sinistra. Questo perché Zielinski sta vivendo un momento difficile e perché almeno in fase offensiva l’idea di Luciano Spalletti aveva dato frutti anche ad Empoli.

Sicuramente sarà tuttavia fondamentale non sbilanciare troppo la squadra: in questo senso sarà fondamentale il compito della coppia mediana formata da Fabian Ruiz e Zambo Anguissa. Infine, in difesa bisogna ancora fare i conti con un Di Lorenzo convalescente, di conseguenza ecco che Zanoli è favorito su Malcuit per affiancare Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui nella difesa a quattro davanti ad Ospina, che tornerà ad essere il portiere titolare.

LE SCELTE DI DIONISI

Sul fronte emiliano, le probabili formazioni di Napoli Sassuolo vedranno l’allenatore neroverde Alessio Dionisi alle prese con la squalifica di Kyriakopoulos, di conseguenza nel consueto modulo 4-2-3-1 del Sassuolo dovremmo vedere in porta naturalmente Consigli e davanti a lui la difesa a quattro formata da Muldur, Ayhan, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra, anche se l’ex Chiriches potrebbe scalzare uno dei due centrali.

Un solo dubbio anche nel resto della formazione del Sassuolo, che infatti a centrocampo schiererà la coppia mediana formata da Maxime Lopez e Frattesi e sulla trequarti dovrebbe affidarsi al trio ormai tradizionale composto da Berardi a destra, Raspadori in posizione centrale e Traorè a sinistra; Defrel potrebbe invece insidiare Scamacca, che però resta nettamente favorito per la maglia da centravanti.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; F.Ruiz, Z. Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi.

