Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Quote: Osimhen punta centrale

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO: CHI SCENDE IN CAMPO

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo ci portano ad analizzare una partita davvero molto stuzzicante, quella che vedremo oggi alle ore 18.00 allo stadio San Paolo. Classifica alla mano, possiamo senza dubbio dire che Napoli Sassuolo sia la partita di cartello e ciò aumenta l’interesse anche a proposito delle mosse sulle formazioni dei due allenatori Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi. Il Napoli, dopo avere raddrizzato la situazione in Europa League, vuole continuare a fare bene anche in campionato, dove finora ha vinto tutte le partite giocate, l’ultima domenica scorsa a Benevento. Attenzione però a un Sassuolo che gioca bene e non si arrende mai, come ha dimostrato con il pareggio in rimonta contro il Torino nella scorsa giornata. Tutto questo considerato, ecco perché vanno analizzate davvero con attenzione le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo intanto uno sguardo anche al pronostico su Napoli Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono considerati nettamente favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,53, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di un colpaccio del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE MOSSE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo ci dicono che Gennaro Gattuso dovrebbe andare sul sicuro per la sfida agli ostici neroverdi. Il modulo sarà il 4-2-3-1, tra gli azzurri spicca purtroppo l’assenza di Insigne che dovrebbe di conseguenza portare al trio formato dall’ex Politano, Mertens e Lozano sulla trequarti, alle spalle della prima punta Osimhen. Procedendo a ritroso, ecco Zielinski e il ballottaggio che porterà uno tra Fabian Ruiz e Lobotka a completare la mediana a due del Napoli, infine in difesa non ci dovrebbero essere dubbi su Di Lorenzo terzino destro e sulla coppia centrale Manolas-Koulibaly, al cui fianco a sinistra giocherà uno tra Hysaj e Mario Rui per proteggere il portiere, ruolo che per l’ennesima volta appare conteso tra Ospina e Meret.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Per quanto riguarda i neroverdi, ecco che le probabili formazioni di Napoli Sassuolo ci dicono che Roberto De Zerbi dovrebbe proporre il suo 4-2-3-1 che si ritroverà ad essere speculare rispetto a quello azzurro. Il reparto offensivo degli emiliani è di eccellente livello, con Berardi, Djuricic e uno tra il giovane Raspadori e l’ormai recuperato Boga alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Caputo. Procedendo a ritroso, ecco nella mediana del Sassuolo due maglie da titolari che dovrebbero andare a Locatelli e Obiang. Infine in difesa davanti al portiere Consigli agiranno i terzini Muldur a destra e Kyriakopoulos a sinistra, mentre in mezzo Ferrari farà coppia con uno fra Chiriches e Ayhan, protagonisti dunque dell’altro ballottaggio ancora da sciogliere fra gli emiliani.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.

A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam, Bakayoko, Lobotka, Demme, Elmas, Petagna.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Raspadori; Caputo. All. De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Magnanelli, Lopez, Bourabia, Traore, Boga, Defrel.



