PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO/ Quote, Agustin Alvarez ancora assente (Serie A 2023-2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO: GLI ASSENTI

Incrociando le dita con la consueta scaramanzia partenopea, ecco che per i campioni d’Italia in carica non ci dovrebbero essere giocatori assenti per quanto riguardale probabili formazioni di Napoli Sassuolo, partita che attendiamo questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per il debutto casalingo con lo scudetto cucito sul petto per il Napoli del nuovo allenatore Rudi Garcia, che può dunque contare su una rosa sostanzialmente al completo.

Non è messo male tutto sommato nemmeno il Sassuolo di mister Alessio Dionisi, anche se questa sera i neroverdi emiliani saranno attesi da un incarico che sembra essere decisamente complicato. La buona notizia è che pure per il Sassuolo l’infermeria è quasi vuota, con l’unica eccezione che sarà costituita da Alvarez, che per la rottura del legamento crociato anteriore potrà tornare in campo non prima della fine del mese di novembre 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI SASSUOLO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo ci consentono di presentare le possibili mosse dei due allenatori Rudi Garcia e Alessio Dionisi verso la partita di stasera nella seconda giornata del nuovo campionato di Serie A. Finalmente quindi gli azzurri giocheranno per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo con lo scudetto sul petto conquistato dominando nello scorso campionato dal Napoli allora di Luciano Spalletti, sarà quindi anche la prima volta casalinga per il nuovo mister Rudi Garcia. L’inizio dell’avventura è stato ottimo grazie alla vittoria a Frosinone nella prima giornata, sempre nel segno del capocannoniere Victor Osimhen, ma naturalmente ora serve continuità.

Per il Sassuolo di mister Alessio Dionisi sarà invece un esame ovviamente molto impegnativo, a maggior ragione dopo la sconfitta casalinga incassata al cospetto dell’Atalanta (0-2) nei minuti finali domenica scorsa al Mapei Stadium. Sul campo dei campioni d’Italia in carica, i neroverdi dovranno compiere una sorta di impresa per riuscire ad ottenere i primi punti in classifica nel nuovo campionato, però il Sassuolo potrà giocare senza pressione perché un bel risultato sarebbe tutto di guadagnato. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Napoli Sassuolo.

NAPOLI SASSUOLO, PRONOSTICO E QUOTE: AZZURRI FAVORITI

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che naturalmente vede favoriti i padroni di casa partenopei. Il segno 1 infatti è quotato a 1,33, mentre poi si sale parecchio già per il segno X in caso di pareggio, quotato a 5,75. Infine, una vittoria esterna del Sassuolo varrebbe ben 8,00 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

NAPOLI: LE MOSSE DI GARCIA

Le probabili formazioni di Napoli Sassuolo sono nel segno degli eroi del terzo scudetto per Rudi Garcia, che si affida ai giocatori già protagonisti sotto la guida di Luciano Spalletti. Ecco allora che nel modulo 4-3-3 dovremmo vedere Meret in porta e davanti a lui i quattro difensori Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, quest’ultimo ancora una volta in ballottaggio con Mario Rui; il centrocampo sarà poi quello classico dello scudetto, quindi con Zambo Anguissa, il regista Lobotka e Zielinski titolari; infine, dovrebbe esserci Politano a destra per completare il tridente offensivo del Napoli naturalmente con Osimhen e anche Kvaratskhelia, che dovrebbe rientrare dopo lo stop a Frosinone.

SASSUOLO: LE SCELTE DI DIONISI

Sulla sponda emiliana delle probabili formazioni di Napoli Sassuolo, ecco che l’allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi dovrebbe invece affidarsi a un modulo 4-2-3-1: quanto ai titolari, cominciamo naturalmente con il portiere Consigli; davanti a lui nella difesa a quattro ecco Toljan, Erlic, Viti e un possibile dubbio a sinistra, ma con Vina certamente favorito su Missori; in mediana avremo invece la coppia formata da Maxime Lopez e Matheus Henrique; eccoci infine in attacco, dove Defrel e Volpato si contendono il posto al fianco di Bajrami e Laurienté per completare il terzetto sulla trequarti a servizio del centravanti titolare, che dovrebbe essere Pinamonti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; M. Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.











