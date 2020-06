Probabili formazioni Napoli Spal/ Diretta tv, sarà parziale turnover per Gattuso?

Si accenderà solo domani sera alle ore 19.30 tra le mura del San Paolo la sfida per la 28^ giornata della Serie A tra Napoli e Spal, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. A soli tre giorni dall’ultimo impegno in campionato, ecco che Gattuso e Di Biagio sono ancora protagonisti e davvero non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Napoli Spal. Anche perchè le due squadre approdano al turno di campionato con obbiettivi differenti, benché ovviamente entrambe abbisognano di punti per la classifica. Da una parte infatti ci sono gli azzurri, che inseguono il sogno Europa, ma che pure in vista del pesante scontro diretto con l’Atalanta, previsto il prossimo 2 luglio, pure domani potrebbero attuare un certo turnover per dare fiato ai titolari: Gattuso dopo tutto sa di potersi affidare a una panchina ampia e che sta dando sempre maggiori certezze in campo. Dall’altra parte però Di Biagio, tecnico della Spal, sarà obbligato a puntare solo su i suoi titolari, considerati il valore dell’avversario oltre che la posta in palio: pure dopo un impegno gravoso come quello col Cagliari, l’allenatore dovrà fare attenzione a gestire i suoi. Non sarà dunque sempre facile per i due tecnici fissare l’11 netto alla vigilia della sfida di Serie A: vediamo quali saranno le mosse e i dubbi dei due allenatori per disegnare le probabili formazioni di Napoli Spal.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida al San Paolo, domani sera alle ore 19.30, sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento al canale Sky Sport Serie A, al numero 202. Garantita la diretta streaming video della partita per tuti gli abbonati, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

LE MOSSE DI GATTUSO

Come accennato prima, per le probabili formazioni di Napoli e Spal, Gattuso potrebbe anche concedere un poco di turnover: sarà utile far riposare i suoi titolari in vista della sfida con la Dea, consapevole che pure le seconde linee stanno dando ottime risposte, come abbiamo visto solo pochi giorni fa contro il Verona. Nell’ 11 dei campani, dunque i ballottaggi saranno all’ordine del giorno e il primo ci arriva già in difesa, dove Luperto potrebbe dare un po’ di riposo a uno tra Maksimovic e Koulibaly (Manolas ancora indisponibile): in corsia si fanno invece avanti Mario Rui e Di Lorenzo. Anche in mediana non mancano i dubbi: confermato Zielinski dal primo minuto, potrebbero essere Allan e Demme gli altri titolari, ma non è da escludere l’inserimento, anche molto presto durante il match, di Lobotka, che non ha deluso al Bentegodi. Altro titolare fisso per Gattuso sarà, nell’attacco a tre, Lorenzo Insigne, sulla corsia mancina: a destra Politano potrebbe vincere il ballottaggio con Callejon e Lozano (anche se questo è andato in gol solo pochi giorni fa), mentre in punta è duello alla pari tra Mertens e Milik.

LE SCELTE DI BIAGIO

Sono diversi ballottaggi anche quelli che si accendono nell’11 di Di Biagio, che dovrà fare molta attenzione schierare al San Paolo domani sera solo gli uomini dalla migliore condizione. Per le probabili formazioni di Napoli Spal, ecco che il tecnico dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto con il Cagliari: pronto allora Letica tra i pali (Berisha è fermo in infermeria), con davanti a sè Sala e Cionek ai lati e la coppia Bonfiazi-Vicari al centro del reparto, anche se scalpitano dalla panchina Reca e Fares. Nella mediana a tre poi la certezza è Castro: in cabina di regia dovremmo rivedere Valdifiori, ma a sinistra è dubbia la presenza di Valoti, insidiato nel ruolo da Missiroli, e che pure potrebbe venir avanzato come esterno di attacco. Altrimenti, senza il vicentino, il tridente offensivo della Spal dovrebbe vedere dal primo primo minuto D’Alessandro e Strefezza ai lati e Petagna (prossimo ex del match), prima punta titolare.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 6 M Rui, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 22 Di Lorenzo; 5 Allan, 4 Demme, 20 Zielinski; 24 Insigne, 14 Mertens, 21 Politano All. Gattuso

SPAL (4-3-3): 25 Letica; 26 Sala, 41 Bonifazi, 23 Vicari, 4 Cionek; 8 Valoti, 6 Valdifiori, 19 Castro; 21 Strefezza, 37 Petagna, 77 D’Alessandro All. Di Biagio



© RIPRODUZIONE RISERVATA