Probabili formazioni Napoli Spezia/ Diretta tv: Lorenzo Insigne ancora out? (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Napoli Spezia parlando dunque della partita valida per la 19^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 22 dicembre, e anche al Diego Armando Maradona si conclude il girone di andata. Il Napoli spera di farlo almeno con il secondo posto, riconquistato grazie alla vittoria di San Siro contro il Milan: un grande colpo proprio quando sembrava che la benzina fosse esaurita, con tanti giocatori indisponibili o acciaccati, e quindi una risposta non indifferente per Luciano Spalletti che ora non vuole perdere contatto dal sogno scudetto.

Lo Spezia invece ha bisogno di punti per salvarsi: il pareggio interno contro l’Empoli ha permesso di guadagnare un’altra lunghezza sulla zona retrocessione in blocco, ma a conti fatti si è anche trattato di un’occasione che Thiago Motta e i suoi ragazzi avrebbero potuto sfruttare meglio per allontanarsi ancora di più. Nell’attesa che la partita di Serie A si giochi, proviamo ora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Maradona, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Spezia.

DIRETTA NAPOLI SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Napoli Spezia, che non è una delle partite trasmesse sui nostri canali per la 19^ giornata di Serie A. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma DAZN: da quest’anno è broadcaster ufficiale del massimo campionato di calcio fornendone tutte le partite, dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video per i soli abbonati, che potranno utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

I DUBBI DI SPALLETTI

Per Napoli Spezia Spalletti si trascina i due dubbi che aveva anche domenica sera: Mario Rui e Lorenzo Insigne non sono al top della condizione, quindi a conti fatti il tecnico di Certaldo potrebbe nuovamente lasciarli a riposo per poi averli nuovamente al 100% con gennaio. Se fosse così, rivedremmo l’assetto di San Siro: Malcuit titolare come terzino destro e Di Lorenzo che si sposta nuovamente a sinistra. In mezzo, con Manolas che ha già chiuso il ritorno all’Olympiacos (sarà ufficiale da gennaio, ma il greco resterà in patria fino ad allora), ecco Rrahmani e Juan Jesus aspettando il rientro di Koulibaly (che comunque dovrà giocare verosimilmente in Coppa d’Africa), con Ospina in porta; a centrocampo è ancora indisponibile Fabian Ruiz, dunque spazio per Demme che formerà la cerniera di contenimento insieme a Zambo Anguissa, il cui ritorno è coinciso con la vittoria sul Milan. Mertens opererà davanti a tutti; alle spalle del belga, Lozano favorito su Politano a completare la linea con Zielinski e Elmas, come detto Lorenzo Insigne ha una timida chance di giocare ma nel caso a rimanere fuori potrebbe essere il messicano, visto che Elmas attraversa un buon periodo e domenica è stato lui a decidere.

GLI 11 DI MOTTA

Thiago Motta insiste con il 3-5-2 anche per Napoli Spezia, avendo ormai trovato equilibrio con questo modulo: in porta ci sarà come sempre Provedel, in difesa invece partita speciale per Nikolaou che dovrà anche riscattare l’autorete contro l’Empoli, e che completerà il reparto arretrato con Amian e Erlic. Poi avremo come sempre due fasce laterali diverse: a sinistra più difensiva con Reca, lo Spezia proverà a spingere soprattutto sulla destra con la presenza di Gyasi, che di fatto in fase di possesso creerà un attacco a tre o comunque potrà provare a fluttuare tra le linee. A fare da perno basso sarà Kovalenko; ai suoi lati i candidati per occupare le posizioni di mezzali sembrano essere nuovamente Maggiore e Simone Bastoni, anche se Agudelo e Bourabia potrebbero essere alternative valide (almeno uno di loro, puntiamo sul primo). Davanti, Antiste insidia la maglia di Rey Manaj: l’ex di Inter e Barcellona ha giocato titolare domenica pomeriggio, mercoledì sera invece potrebbe finire in panchina e, qualora fosse così, il suo posto lo prenderebbe Antiste. Conferma invece per Nzola, che vuole ritrovare in fretta le sensazioni che ne avevano accompagnato la passata stagione, davvero positiva per lui.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Zambo Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kovalenko, Agudelo, Reca; Antiste, Nzola. Allenatore: Thiago Motta



