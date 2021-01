Probabili formazioni Napoli Spezia/ Diretta tv: quale modulo per Gattuso?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Spezia ci portano verso la partita di Serie A attesa alle ore 18.00 di domani allo stadio Diego Maradona, come è stato ribattezzato il San Paolo. Una sfida che vede Gennaro Gattuso nettamente favorito su Vincenzo Italiano, alle prese con un periodo difficile dopo un inizio di stagione nel quale lo Spezia aveva impressionato tutti. L’anno nuovo è iniziato con una sconfitta casalinga contro il Verona e non sarà facile invertire la tendenza proprio a Napoli, contro gli azzurri che hanno rialzato la testa con la netta vittoria di Cagliari e adesso non possono lasciare altri punti per strada nelle partite “facili”. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Spezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI SPEZIA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Spezia sarà visibile in diretta tv domani sera sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle tre partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Spezia, per Gennaro Gattuso tengono banco alcuni dubbi che riguardano prevalentemente la scelta del modulo tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Noi pensiamo che sarebbe un peccato rinunciare a Zielinski sulla trequarti dopo la prestazione di Cagliari, per cui scegliamo la prima opzione, con il polacco sulla linea dei due esterni Lozano e Insigne alle spalle del centravanti Petagna, ma certamente è possibile anche il ricorso al 4-3-3, che porterebbe Zielinski sulla linea dei centrocampisti. In mediana tra l’altro ci sono dei ballottaggi aperti, in particolare tra Demme e Bakayoko. Lo stesso discorso vale in difesa: l’alternanza potrebbe portare in porta Meret, in bilico anche la maglia da terzino sinistro mentre a destra dovrebbe esserci Di Lorenzo e sembrano sicuri anche i due centrali Manolas e Maksimovic.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte ligure, le probabili formazioni di Napoli Spezia dovrebbero avere il 4-3-3 come modulo di riferimento, ma con diversi dubbi ancora da sciogliere per Vincenzo Italiano. I guai arrivano innanzitutto dalla doppia squalifica di Chabot ed Estevez, un colpo piuttosto duro per uno Spezia che ha già una lunga lista di infortunati. In porta ci sarà Provedel; davanti a lui la difesa a quattro con Ferrer e Vignali in ballottaggio a destra, Terzi e uno tra Erlic e Ismajli centrali, Marchizza invece a sinistra; il terzetto di centrocampo dovrebbe essere formato da Maggiore, uno tra Deiola e Agoume che sono in ballottaggio ed infine Pobega; quanto al tridente d’attacco, anche in questo reparto c’è un dubbio per mister Italiano, che deve scegliere infatti tra Gyasi e Agudelo per affiancare Nzola e Farias.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Demme, F. Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Marchizza; Maggiore, Deiola, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.



