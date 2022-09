Probabili formazioni Napoli Spezia/ Diretta tv: tanti assenti per Gotti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI GIOCA AL PICCO?

Con le probabili formazioni di Napoli Spezia ci introduciamo idealmente alla partita che apre la 6^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023: al Diego Armando Maradona si gioca alle ore 15:00 di sabato 10 settembre. Oltre che essere reduce dall’esordio in Champions League, il Napoli ha battuto la Lazio nell’ultimo turno del campionato: ha così riscattato due pareggi consecutivi tornando a ruggire, e adesso sa di avere una bella occasione per andare alla ricerca del primo posto in classifica o comunque per rimanere in alta quota, sempre a contatto (virtuale, per il momento) con il tanto agognato scudetto.

Lo Spezia sta avendo un rendimento ondivago: in trasferta ha sempre perso (ma affrontando squadre di livello superiore) ma in casa è ancora imbattuto, una settimana fa ha strappato un 2-2 al Bologna e si sta tenendo al di fuori della zona retrocessione, vale a dire l’obiettivo inseguito dalla squadra ligure che ovviamente spera di mettere ancora più distanza. Adesso ci apprestiamo a leggere quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per sabato pomeriggio: aspettando che arrivi il momento della partita, facciamo la nostra consueta analisi approfondita sulle probabili formazioni di Napoli Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

I DUBBI DI SPALLETTI

Potrebbe esserci un po’ di turnover da parte di Luciano Spalletti in Napoli Spezia, ma è sempre da valutare: l’occasione di prendersi i 3 punti è ghiotta e allora per il momento confermiamo il classico 4-3-3 dei partenopei, con una coppia centrale in difesa composta da Rrahmani e Kim Min-Jae e due terzini che saranno Di Lorenzo e Mario Rui, e poi con un centrocampo nel quale Lobotka sarà ancora il regista basso e verrà supportato da Zambo Anguissa e Zielinski, che ancora una volta spingono in panchina Elmas (che può giocare anche davanti, anzi spesso è stato scelto in quel ruolo di esterno offensivo) e Ndombélé.

In attacco il punto di riferimento rimane Osimhen, anche se Giovanni Simeone scalpita per avere la sua occasione; importante il rientro di Lozano che dovrebbe avere la maglia da titolare a destra, sull’altro versante invece il fenomenale Kvaratskhelia di questo avvio di stagione non teme rivali e dovrebbe essere regolarmente in campo.

LE SCELTE DI GOTTI

Anche in Napoli Spezia la lista degli indisponibili tra le fila dei liguri è lunga: Gotti di fatto ha i giocatori contati o quasi e dunque dovrà affidarsi ai soliti noti. Sicuramente è interessante il cambio di ruolo per Gyasi, che torna alle origini: da esterno tutta fascia il calciatore di scuola Torino si riprende la maglia di seconda punta al fianco di Nzola, e dunque sulla corsia destra andrà a giocare Holm.

Sull’altro versante del campo c’è la conferma per Reca; non cambiano nemmeno le scelte in mezzo, con Kovalenko che dovrebbe essere dirottato sulla mezzala permettendo a Bourabia di essere il playmaker che costruirà il gioco dello Spezia. L’altro interno nel settore nevralgico sarà inevitabilmente Simone Bastoni, uno degli intoccabili di questa squadra, mentre in difesa il ballottaggio è tra Ampadu e Caldara con il secondo che, dopo l’errore contro il Sassuolo, sembra aver perso terreno nelle gerarchie del suo allenatore. Nessun dubbio sulla presenza di Kiwior e Nikolaou, come di Dragowski che sarà il portiere titolare.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Luca Gotti











