Probabili formazioni Napoli Spezia/ Quote, Insigne deve dare forfait (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Spezia ci avviciniamo alla partita che le due squadre giocano per la 19^ giornata di Serie A 2021-2022: al Diego Armando Maradona si comincia alle ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre, e naturalmente nell’ultimo impegno dell’anno i partenopei cercano la conferma della bella vittoria di San Siro contro il Milan, che li ha portati a riagganciare il secondo posto in classifica non perdendo contatto dall’Inter, in un turno che sarebbe potuto essere sfavorevole e invece ha pienamente rilanciato le quotazioni della squadra di Luciano Spalletti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA/ Diretta tv: dubbi per Spalletti in attacco

Lo Spezia invece ha pareggiato in casa contro l’Empoli: forse un’occasione persa, ma a conti fatti i liguri hanno guadagnato un punto su tutta la zona retrocessione e dunque si può parlare di una domenica positiva, pur se ora Thiago Motta sa di dover aumentare il passo generale per non incorrere in brutte sorprese. Intanto vedremo cosa succederà in questa partita: aspettando che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sullescelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Spezia.

Diretta/ Spezia Empoli (risultato finale 1-1) streaming: decidono due autogol

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo insieme le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Napoli Spezia. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,23 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare 6,25 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica l’affermazione degli ospiti, il vostro guadagno corrisponderebbe a 12,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

GLI 11 DI SPALLETTI

Brutte notizie per Luciano Spalletti: nelle probabili formazioni di Napoli Spezia manca Lorenzo Insigne, il cui tampone ha dato esito positivo. Ora, attenzione a quello che potrebbe succedere in termini di un possibile focolaio: intanto non ci sarà il capitano, sostituito ancora una volta da Elmas che giocherà come laterale sinistro nella zona di trequarti, con Lozano stavolta favorito per operare a destra e il ristabilito Zielinski che avrà come di consueto la maglia in posizione centrale. Nel ruolo di centravanti torna titolare Mertens, o almeno dovrebbe essere così; per il resto il Napoli non cambierà contro lo Spezia anche perché alcune scelte sono obbligate, a centrocampo Demme resta in vantaggio su Lobotka per affiancare Zambo Anguissa e in difesa gli uomini sono contati. Per questo motivo Juan Jesus agirà nuovamente al centro con Rrahmani, con Ospina in porta e Di Lorenzo che si sposterà ancora sulla corsia sinistra, lasciando la destra a Malcuit.

DIRETTA/ Spezia Lecce (risultato finale 0-2) streaming video: salentini agli ottavi

LE SCELTE DI MOTTA

Anche nel 3-5-2 di Thiago Motta, per le probabili formazioni di Napoli Spezia, ci sono parecchie conferme: quasi certamente in difesa, dove il portiere Provedel sarà coperto dal terzetto formato da Amian, Erlic e Nikolaou, e presumibilmente anche sulle fasce laterali, con Gyasi che di fatto è un attaccante aggiunto e partirà dalla zona mediana agendo sulla destra, con Reca che avrà sulla carta compiti più difensivi sull’altro versante del campo. In mezzo, Maggiore e Simone Bastoni possono nuovamente essere le mezzali ma la sensazione è che questa volta Thiago Motta voglia osare di più, e dunque vista anche la necessità di fare turnover voglia dare una maglia da titolare ad Agudelo, uno che potrebbe fare l’esterno in un tridente offensivo; Kovalenko dovrebbe essere il regista basso dello Spezia, mentre il tandem d’attacco che opererà a Napoli potrebbe contemplare il rientro dal primo minuto di Antiste, che giocherebbe al fianco di Nzola spedendo in panchina Rey Manaj.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Zambo Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kovalenko, Agudelo, Reca; Antiste, Nzola. Allenatore: Thiago Motta



© RIPRODUZIONE RISERVATA