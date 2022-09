Probabili formazioni Napoli Spezia/ Quote, Spalletti perde Osimhen (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Spezia andiamo a valutare quali calciatori possano essere schierati al Diego Armando Maradona, nella partita che apre la 6^ giornata di Serie A 2022-2023 alle ore 15:00 di sabato 10 settembre. Napoli roboante in Champions League: i partenopei avevano già battuto il Liverpool nelle due precedenti gare casalinghe, ma mercoledì sera hanno dato una lezione di calcio a Jurgen Klopp imponendosi in un 4-1 che è stato anche stretto, e che ha evidenziato tutte le qualità di una squadra che Luciano Spalletti ha saputo plasmare a sua immagine e somiglianza.

Adesso arriva l’occasione per mantenere posizioni alte in campionato, perché si gioca in casa contro uno Spezia che finora lontano dal Picco ha sempre perso, e che ancora una volta in questo inizio di stagione deve fare i conti con una trasferta terribile (dopo Inter e Juventus). Luca Gotti sa bene che arriveranno partite utili per prendersi i punti per la salvezza, ma intanto cercherà ovviamente di fare bene anche qui; vediamo allora come andranno le cose e, come già detto, aspettando che la partita si giochi facciamo la nostra rapida analisi sui due 11 che saranno in campo al Maradona, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Nella lettura delle probabili formazioni di Napoli Spezia dobbiamo anche fare un focus sulle quote che l’agenzia Snai ha previsto per questa partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,27 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 6,00 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che corrisponde al successo della squadra di casa, andreste a intascare 9,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Dopo la sbornia in Champions League, è possibile che per Napoli Spezia Spalletti voglia cavalcare il momento e dunque dia fiducia a tutti o quasi: non ci sarà Osimhen, il suo infortunio l’unica nota stonata di mercoledì sera, e quindi il posto di prima punta se lo prenderà Giovanni Simeone che ha anche timbrato con il gol il suo esordio europeo. Alle sue spalle, possibile linea di tre trequartisti con il modulo che sarà sempre il 4-2-3-1, qui un’occasione potrebbe averla Elmas che giocherebbe come esterno a destra confermando a sinistra Kvaratskhelia, ma anche Zielinski che al Liverpool ha segnato una doppietta e agirà in posizione centrale, pronto eventualmente a scalare come mezzala dando una mano ai due centrocampisti, che dovrebbero essere ancora Zambo Anguissa e Lobotka. In difesa un Kim Min-Jae già leader affiancherà Rrahmani; un’occasione potrebbe averla anche Ostigard come centrale, mentre sugli esterni tornerà a vedersi Mario Rui a sinistra con Di Lorenzo a destra, in porta naturalmente andrà Meret.

GLI 11 DI GOTTI

Gotti imposta Napoli Spezia con il 3-5-2: la lista dei calciatori indisponibili è davvero lunga per i liguri, e dunque bisognerà fare di necessità virtù. Da valutare il ballottaggio in difesa tra Ampadu (che appare in vantaggio) e Caldara che quando giocava con l’Atalanta aveva segnato una doppietta in questo stadio; conferma invece per Kiwior come riferimento arretrato e l’ex Nikolaou sul centrosinistra, così come per il portiere Dragowski. A centrocampo invece Holm dovrebbe essere l’esterno che correrà sulla fascia di destra; sull’altro versante ci sarà come sempre Reca, in mezzo a dividersi i compiti in cabina di regia saranno Bourabia e Kovalenko e allora Simone Bastoni avrà il ruolo di jolly, perché davvero nel corso della carriera ha ricoperto varie posizioni sul terreno di gioco. La coppia offensiva, stante anche l’assenza di Verde, sarà quella formata da Gyasi, tornato al suo ruolo naturale, e Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka; Elmas, Zielinski, Kvaratskhelia; G. Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Luca Gotti











