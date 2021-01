Probabili formazioni Napoli Spezia/ Quote, tanti assenti per Vincenzo Italiano!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI IN CAMPO AL SAN PAOLO?

Spazio ora alle mosse di Gattuso e Italiano per le probabili formazioni di Napoli Spezia, big match della 16^ giornata della Serie A che pure si accenderà oggi solo alle ore 18.00, tra le mura del San Paolo-Diego Armando Maradona. Quella che ci attende nel capoluogo è infatti incontro preziosissimo per gli azzurri, che rinvigoriti dall’ottimo successo occorso per 4-1 contro il Cagliari sono pochi giorni fa, vogliono confermare le loro ambizioni per lo scudetto. Certo la squadra partenopea anche oggi conterà alcune assenze di peso, da Koulibaly, a Osimhen e Mertens, ma pure scende in campo col favore del pronostico, contro i liguri, di ritorno invece da tre sconfitte di fila. Per Italiano infatti non è gran periodo, tra assenti e squalificati e risultati che non arrivano: potrebbe fare veramente fatica contro un club che sta rialzando la testa. Non perdiamo altro tempo allora e vediamo quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Come abbiamo accennato prima, per la sfida nel capoluogo campano, sono gli azzurri i netti favoriti del pronostico. Secondo il portale di scommesse Snai, nell’1×2 il successo del Napoli vale 1.20, contro il più elevato 13.00 segnato per l’eventuale vittoria dello Spezia: il pareggio è stato invece quotato a 6.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Per la prima sfida casalinga del 2021, Gattuso dovrebbe schierare i suoi seguendo in gran parte il 4-2-3-1 che ha castigato il Cagliari solo pochi giorni fa. Ecco che allora in difesa, mancando Koulibaly, vedremo Maksimovic e Manolas la centro del reparto, posto di fronte a Ospina, con il duo Di Lorenzo-Mario Rui ai lati: occhio a Rrahmani, che potrebbe rifarsi vedere sempre a match in corso. Per il centrocampo potrebbe essere dunque spazio dal primo minuto per Fabian Ruiz, questa volta però accompagnato dal ritrovato Demme, che ha risolto anche gli ultimi acciacchi: adibito sulla tre quarti Zielinski, che pure sta vivendo un gran momento (2 gol con i sardi). Nell’attacco campano, mancando Dries Mertens, vedremo Petagna prima punta, accompagnato da capitan Insigne e da Lozano, anche se Politano scalpita.

LE SCELTE DI ITALIANO

Non sono pochi invece i problemi di Italiano per stilare le probabili formazioni di Napoli Spezia, considerato anche l’alto numero di assenti annunciati (a cui pure si sono aggiunti Estevez e Chabot, colpiti da squalifica). Fissato il 4-3-3, ecco che quest’oggi il tecnico bianconero dovrà affidarsi per forza di cose a Terzi in difesa accompagnato al centro da Erlic: pure ai lati non dubita delle maglia Marchizza, ma lo fa Ferrer, in aperto ballottaggio con Vignali. A centrocampo, mancando l’ex Estudiantes, potremmo vedere al San Paolo Maggiore dal primo minuto: con lui ecco poi Pobega e uno tra Deiola e Agoume in cabina di regia. In avanti ricordiamo che cerca spazio dopo la panchina osservata col Verona Farias: con lui ecco anche Nzola e Gyasi, anche se rimane a disposizione Agudelo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, M Rui; Demme, F Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Machizza; Maggiore, Deiola, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias All. Italiano



© RIPRODUZIONE RISERVATA