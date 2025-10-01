Probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona: le scelte di Conte e Rui Borges verso la partita per la seconda giornata di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPORTING LISBONA: CONTE CAMBIA!

Siamo all’analisi delle probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona, che rappresenta per la squadra partenopea la seconda partita nel girone unico di Champions League 2025-2026: una sfida da non sottovalutare, soprattutto per il ko all’esordio contro il Manchester City e quanto accaduto domenica.

Ovvero, il Napoli ha perso la sua prima partita in campionato: sconfitto dal Milan a San Siro, non è nemmeno riuscito a sfruttare l’ultima mezz’ora in superiorità numerica e adesso si ripresenta al palcoscenico della Champions League con una difesa che tra infortuni e squalifiche rimane tutta da inventare, per uno scenario complesso.

L’avversaria di questa sera ha chiaramente esperienza a questi livelli: lo Sporting Lisbona magari sarà inferiore al Napoli in termini globali ma bisogna comunque fare attenzione, l’esordio ha fatto registrare un 4-1 al Kairat Almaty ma ovviamente i kazaki alla prima assoluta non sono una rivale assolutamente probante.

Scopriremo stasera cosa succederà sul terreno di gioco, certamente ad Antonio Conte serve una vittoria per ripartire nel migliore dei modi e allora intanto valutiamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona.

PRONOSTICO E QUOTE NAPOLI SPORTING LISBONA

Per quanto riguarda le quote, che leggiamo con le probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona, abbiamo la Snai a dirci dei partenopei che sono favoriti, grazie ad un valore corrispondente a 1,83 volte la giocata sul segno 1; per contro, il segno 2 che regola il successo dei lusitani vi farebbe guadagnare 4,10 volte quello che avrete messo sul piatto, infine il pareggio identificato dal segno X porta in dote una vincita equivalente a 3,70 volte l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPORTING LISBONA

I PROBLEMI DI CONTE

Dicevamo dei problemi di Conte: studiando le probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona ricordiamo infatti che Di Lorenzo è squalificato, ma in più Rrahmani e Buongiorno sono infortunati e ci sono giocatori come Marianucci e Pasquale Mazzocchi che non stati inseriti in lista Uefa. Che fare dunque? Una soluzione può essere quella di dirottare Spinazzola a destra, ma l’esterno corre contro il tempo; in alternativa da quel lato del campo può giocare Mathias Olivera confermando Miguel Gutierrez a sinistra, nel reparto centrale invece avremo Beukema con Juan Jesus e Meret che in porta rischia sulla concorrenza di Vanja Milinkovic-Savic.

Da capire anche come Conte intenda impostare il suo Napoli dalla cintola in su: la sensazione è che il salentino voglia confermare l’ossatura con De Bruyne e Zambo Anguissa in mezzo e Politano e McTominay sulle fasce, ma questa potrebbe anche essere la partita utile per vedere all’opera Noa Lang e David Neres magari dando riposo a un De Bruyne ancora non entrato negli schemi partenopei. Davanti, altro rebus: si può dire che Hojlund sia arrivato per fare il titolare, aspettando Romelu Lukaku, ma anche che Lucca possa agilmente soffiargli la maglia almeno nella partita di questa sera.

LE MOSSE DI BORGES

Rui Borges deve rinunciare a Nuno Santos e Bragança, e allora nelle probabili formazioni Napoli Sporting Lisbona vediamo chi li potrebbe sostituire. Intanto, rispetto alla gestione di Ruben Amorim la squadra è tornata a giocare con un 4-2-3-1; in porta c’è Rui Silva, davanti a lui i due centrali difensivi sono il ben conosciuto Gonçalo Inacio e Debast, con Vagiannidis e Fresneda in ballottaggio a destra e invece Maxi Araujo che dovrebbe essere confermato a sinistra, i dubbi maggiori riguardano in particolar modo la trequarti perché in mezzo agiscono Morita e l’ex Lecce Hjulmand, con Kochorashvili come prima alternativa.

Eccoci allora sulla trequarti dove Quenda, protagonista agli Europei Under 21 con il Portogallo, gioca a destra con Pedro Gonçalves a sinistra; qui potrebbe tornare utile Alisson Santos che però parte dietro nelle gerarchie del suo allenatore, in posizione centrale Trincao che è chiamato a esplodere definitivamente, dopo che in gioventù si parlava benissimo di lui. Come centravanti Rui Borges dovrebbe puntare su Luis Suarez, solo omonimo del campione uruguayano (lui è colombiano con passaporto spagnolo); Ioannidis comunque è pronto alla staffetta nel corso della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPORTING LISBONA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-1-4-1): V. Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, M. Olivera; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, McTominay, David Neres; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inacio, M. Araujo; Morita, M. Hjulmand; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; L. Suarez. Allenatore: Rui Borges