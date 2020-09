Probabili formazioni Napoli Teramo/ Gattuso senza i suoi nazionali (amichevole)

Analizziamo le probabili formazioni di Napoli Teramo, la nuova amichevole che alle ore 17:00 di venerdì 4 settembre i partenopei affrontano nel corso del loro ritiro a Castel di Sangro. L’avversaria è un’altra squadra locale, ma questa volta si alza l’asticella: infatti dopo realtà che sono emerse dalla Promozione troviamo un Teramo che da anni è protagonista in Serie C, e che nella stagione interrotta dal Coronavirus aveva anche trovato un certo ritmo per provare ad avvicinare il salto di categoria che aveva centrato nel 2015, salvo poi venire retrocesso d’ufficio a causa di un illecito sportivo.

Tra un’operazione di calciomercato l’altra intanto Gennaro Gattuso continua la sua sperimentazione con la nuova squadra, aspettando che eventualmente arrivino nuovi acquisti a implementare il gruppo; peraltro in questo contesto odierno il tecnico non avrà a disposizione tanti giocatori che sono partiti con le rispettive nazionali, e dunque sarà decisamente più complesso il lavoro. Aspettiamo allora che la partita amichevole di Castel di Sangro prenda il via e, per l’appunto, proviamo a capire in che modo Gattuso potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di Napoli Teramo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TERAMO

Le probabili formazioni di Napoli Teramo sono fortemente influenzate dalle nazionali: Gattuso ha di fatto perso metà della rosa e dunque la squadra che affronterà gli abruzzesi, giovani a parte, è sostanzialmente fissata. In porta andrà Ospina, che sarà protetto da una linea nella quale Manolas e Luperto saranno i due centrali; sulle corsie laterali correranno Malcuit, che si cercherà di recuperare pienamente quest’anno, e Ghoulam reduce da una stagione nella quale, come il francese, non ha praticamente mai giocato.

Con Demme in campo il modulo potrebbe essere un 4-3-3: il tedesco si trova infatti a suo agio davanti alla difesa e dunque potrebbe operare ancora in questo modo, con al fianco due mezzali che eventualmente sarebbero Gaetano e Machach. Nel tridente offensivo Osimhen sarà la prima punta, mentre Politano e Younes gli esterni che lo accompagneranno; potranno trovare spazio anche Koulibaly, che presto potrebbe essere ceduto, e Fernando Llorente che verosimilmente avrà la stessa sorte.

