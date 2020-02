Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv, Gattuso senza Mertens (Serie A)

Solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Paolo si accenderà per la 26^ giornata di Serie A la sfida tra Napoli e Torino, le cui probabili formazioni sono certo ora sotto esame. Superato l’impegno in Champions league contro il Barcellona gli azzurri sono pronti a fare ancora bene di fronte al pubblico di casa in campionato, a spese naturalmente dei granata, che pure cercano disperatamente la vittoria dopo anche il quinto KO di fila subito in campionato contro il Milan. Pure Gattuso dovrà fare ben attenzione a gestire i suoi e fissare le probabili formazioni di Napoli Torino: in casa campana si contano ancora infortunati ed acciaccati a preservare. Non sarà così per Longo, che pure ha a disposizione una panchina praticamente al completo per il turno. Andiamo allora a considerare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Torino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà DAZN1 a fornire la diretta tv di Napoli Torino: il canale è disponibile per gli abbonati DAZN che siano anche clienti della televisione satellitare, ma per questi ultimi il numero 209 del decoder è comunque sbloccato se l’abbonamento è attivo da almeno tre anni. Ovviamente l’alternativa rimane quella di attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque seguire la partita di Serie A in diretta streaming video.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Torino, come detto Gattuso, pur non rinunciando al classico 4-3-3, dovrà fare attenzione a distribuire le maglie da titolari, Già domani infatti mancheranno sicuramente Mertens, che ha rimediato un piccolo infortunio alla caviglia in settimana contro il Barcellona: toccherà allora a Milik fare gli straordinari, magari in compagnia di Callejon e Insigne, anche se il tecnico sta valutando altre alternative. Per la mediana pure risultano indispensabili Demme, Zilienkis e Fabian Ruiz, ma non possiamo escludere a priori novità nel reparto visto le fatiche nelle gambe edei tre dopo il turno di Coppa, con l’inserimento magari di Allan ma pure Elmas e Lobotka. Occhi puntati pii in difesa dove i fan sperano di rivedere dopo lungo stop Koulibaly: in caso di nuovo forfait del senegalese sarà pronto Maksimovic a far compagnia a Manolas e toccherà a Di Lorenzo e Mario Rui agire in corsia.

LE SCELTE DI LONGO

Come riferito prima Longo avrà domani una panchina al completo da cui attingere per fissare il suo 3-4-2-1: sarà però spazio al San Paolo solo per i titolari. Ecco che allora vedremo Izzo, N’Koulou e Lyanco titolari in difesa, mentre nella mediana a 4 non dubitano della maglia da titolare Lukic e Rincon, con la coppia De Silvestri-Ansaldi posta ai lati: pure scalpitano dalla panchina Meitè, Baselli e Aina. In avanti irrinunciabile anche nella 26^ giornata di Serie A Belotti: pronti Verdi e Zaza (Berenguer non è al top della condizione) ai lati del bomber granata.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso

TORINO (3-4-2-1): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 4 Lyanco; 29 De Silvestri, 7 Lukic, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 11 Zaza; 9 Belotti All. Longo



