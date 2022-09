Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv, Simeone per Raspadori? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Napoli Torino, la partita che inaugura il programma della 8^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023: al Diego Armando Maradona si gioca alle ore 15:00 di sabato 1 ottobre, e per i partenopei questa può essere una partita importante perché, dopo aver battuto il Milan a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti può prendere il volo e provare a staccare ulteriormente la concorrenza, sfruttando un avvio di campionato che sostanzialmente è molto simile a quello della scorsa stagione, anche se in quel caso avevamo assistito a una bella striscia di vittorie.

Anche il Torino ha avuto un ottimo approccio all’annata, anche se nelle ultime due partite ha un po’ mollato il colpo: vero che i ko contro Inter e Sassuolo sono maturati negli ultimissimi minuti e a San Siro i granata avrebbero meritato molto di più, vero è anche che negli ultimi 180 minuti la squadra non è riuscita a segnare e ora deve riprendersi pur senza fare drammi. Nell’attesa di scoprire quello che succederà sabato pomeriggio sul terreno di gioco, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare per la partita, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Torino.

NAPOLI TORINO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita, per la 8^ giornata di Serie A, non gode infatti della copertura da parte del satellite e di conseguenza l’unico appuntamento sarà quello con la piattaforma DAZN. Gli abbonati a questo servizio potranno assistere al match di campionato in diretta streaming video; dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE SCELTE DI SPALLETTI

Ai box per Spalletti restano Politano e Osimhen, quindi in Napoli Torino Lozano sarà l’esterno destro del tridente mentre rimane aperto il solito ballottaggio per la prima punta: Raspadori è stato decisivo nel portare l’Italia a un’altra Final Four di Nations League, ma il fatto di aver giocato con continuità negli ultimi giorni potrebbe spingerlo verso la panchina a favore di Giovanni Simeone, che non ha mancato di esprimere il proprio disappunto per la mancata convocazione da parte dell’Argentina. Il resto dovrebbe essere fissato: a completare il reparto avanzato sarà ovviamente Kvaratskhelia, ancora in gol con la Georgia (su rigore) mentre a centrocampo le redini della manovra saranno in mano a Lobotka, che avrà sul centrosinistra Zielinski, ormai stabilmente impiegato come mezzala, e sul centrodestra Zambo Anguissa, che sta giocando anche meglio della passata stagione. In difesa c’è una lieve possibilità per Ostigard e Mathias Olivera, ma la sosta ha fatto il suo e dunque Rrahmani e Mario Rui dovrebbero essere ancora titolari, con Kim Min-Jae al centro dello schieramento e Di Lorenzo terzino destro, poi ovviamente Meret che giocherà come portiere.

GLI 11 DI JURIC

Anche Ivan Juric ha i suoi infortunati: in Napoli Torino non giocheranno Vojvoda e Pellegri, in più Samuele Ricci ha una distrazione che lo pone in dubbio per la trasferta del Maradona. Nel 3-4-2-1 del tecnico croato la difesa sarà la stessa di sempre: Vanja Milinkovic-Savic sarà il portiere, Schuurs comanderà la linea a tre nella quale vedremo nuovamente Buongiorno e Ricardo Rodriguez, la prima alternativa è Djidji che spera sempre in una maglia. A centrocampo rientra Lukic, che dovrebbe dare le giuste garanzie: in caso di forfait bisognerà studiare qualcosa, ma va ricordato che il Torino ritrova anche Aleksey Miranchuk che sarà ovviamente un’arma in più. Anzi: il russo potrebbe già essere titolare sulla trequarti, ma in questo caso dovrebbe togliere una maglia a Radonjic o Vlasic con il primo che sarebbe indiziato a partire dalla panchina. Nel ruolo di centravanti non ci sono dubbi sul fatto che sarà Sanabria a iniziare la partita; sulle fasce laterali invece avremo Singo a destra e probabilmente Lazaro sull’altro versante, l’austriaco è insidiato da Ola Aina in un testa a testa che rimarrà tale fino a poche ore dal calcio d’inizio, vedremo poi cosa Juric sceglierà di fare…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric











