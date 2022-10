Probabili formazioni Napoli Torino/ Quote, Spalletti gioca con i titolari? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Eccoci all’analisi delle probabili formazioni di Napoli Torino: alle ore 15:00 di sabato 1 ottobre riparte il campionato di Serie A 2022-2023 dopo la sosta, per la 8^ giornata i partenopei ospitano i granata con la forte speranza di aumentare il loro vantaggio in classifica – condividono il primo posto con l’Atalanta – ma soprattutto anche dare un bel segnale dopo aver battuto il Milan a San Siro, una vittoria che si è ripetuta anche negli anni scorsi ma che questa volta potrebbe davvero portare lo scudetto in dotazione.

Dall’altra parte arriva un Torino che ha perso le ultime due partite, senza demeritare particolarmente e incassando gol nei minuti finali, ma d’altro canto senza riuscire a segnare; una leggera flessione per Ivan Juric che comunque resta autore di un buon inizio di campionato, a caccia di conferme dopo la crescita dell’anno passato. Aspettando di scoprire cosa ci dirà il terreno di gioco del Diego Armando Maradona, facciamo la nostra rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Napoli Torino, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,27 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 5,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

GLI 11 DI SPALLETTI

Ovviamente Luciano Spalletti affronta Napoli Torino con il 4-3-3: c’è una domanda sul turnover perché in questa partita qualcuno dei titolari potrebbe anche riposare, gli indiziati in questo caso sarebbero uno dei due centrali difensivi (Rrahmani o Kim Min-Jae) con Ostigard titolare, Mario Rui che come terzino sinistro lascerebbe il posto a Mathias Olivera e Zambo Anguissa, che a centrocampo ha in Ndombélé un’alternativa che si deve ancora del tutto rivelare. In porta ci sarà Meret, mentre il laterale basso a destra dovrebbe essere nuovamente Di Lorenzo; per quanto riguarda gli altri ruoli della mediana, in corsa c’è anche Elmas che può fare anche l’esterno nel tridente offensivo, in realtà però i favoriti per il centrocampo sono comunque Lobotka e Zielinski senza sorprese. Davanti invece Spalletti deve sopperire agli infortuni di Politano e Osimhen: il primo dovrebbe essere sostituito da Lozano, per quanto riguarda il secondo è stretto ballottaggio tra Giovanni Simeone e Raspadori, il nostro eroe di Nations League. A completare la formazione del Napoli sarà Kvaratskhelia.

LE SCELTE DI JURIC

Per Juric il modulo in Napoli Torino è il 3-4-2-1: qui le assenze sono quelle di Samuele Ricci e Pellegri, con Vojvoda in forte dubbio. Il tecnico croato ha comunque già pronte le soluzioni: sulle corsie esterne spingeranno quindi Singo e Ola Aina, in mezzo al campo dovrebbe essere dato spazio al tandem formato da Linetty e Lukic – con il serbo che ovviamente avrà compiti da regista – e davanti ovviamente giocherà Sanabria, che verosimilmente sarebbe stato titolare anche senza l’infortunio del giovane collega. Per il resto, squadra fatta o quasi: ballottaggio Djidji-Ricardo Rodriguez per la difesa, conferme per Buongiorno e Schuurs a protezione del portiere Vanja Milinkovic-Savic, i due trequartisti ancora una volta dovrebbero essere Radonjic e Vlasic anche se il recupero di Aleksey Miranchuk, che per Napoli Torino dovrebbe farcela, apre se non altro un punto di domanda a Juric, che potrebbe rischiare la titolarità del russo oppure concedergli uno spezzone a partita in corso. Staremo a vedere…

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric











